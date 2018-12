Самое захватывающие игры 2018 года

Какими были самые громкие анонсы и провалы 2018 года? Что заставило провести за клавиатурами и геймпадами десятки часов с удовольствием осваивая новые механики и оттачивая скилл, а оставило в памяти только горький отпечаток разочарования и надежды на лучшее.

Итак, игрой года не совсем ожидаемо, однако бесспорно заслуженно стала God of War.

God of War задолго до номинации получила всеобщее признание от критиков. Творения Santa Monica Studio хвалят сюжет, дизайн уровней и графику. Особенно игрокам понравились персонажи и боевая система. Игра получила максимальные баллы от многих рецензентов, что делает ее лучшей в серии God of War, а также третьей лучшей игрой для PS4 на Metacritic. Игра продалась в количестве 5 миллионов копий только за первый месяц. К слову God of War получила еще две награды на The Game Awards 2018 – за лучшую постановку и как лучшая приключенческая игра.

Red Dead Redemption 2

Игра, которую любят и ненавидят одновременно – Red Dead Redemption 2 устроила настоящее победное шествие на церемонии, ожидаемо собрав наибольшее количество наград.

Детище Rockstar Games получило статуэтки за лучший сюжет, саундтрек и аудиодизайн. Актер, который играет главного персонажа Артура Моргана Роджер Кларк получил статуэтку за лучшую актерскую игру. Стоит отметить, что Red Dead Redemption 2 получила всеобщее признание от критиков, согласно обзору на Metacritic. Игра имеет наивысший балл на PlayStation 4 и Xbox One на агрегате. Это безусловно самая ожидаемая игра 2018 года, и миллионы геймеров, которые выбрали основной платформой PC, сейчас кусают себе локти в ожидании анонса игры на их платформу.

Fortnite

Игра, которая постоянно поднимает в сети массу обсуждений, игра, которая разрушает браки в Великобритании и приковывает к мониторам и клавиатурам более 200 миллионов игроков по всему миру – Fortnite. В этом году творение Epic Games получило награду за лучший развивающийся проект.

Это была слишком ожидаемая награда. Безусловно авторы Fortnite едва ли не больше всех работают над своим детищем, постоянно добавляя новый контент. На самой церемонии были анонсированы 7 сезон и новый режим, в котором игроки смогут построить собственный остров, не ограничивая свою фантазию ни в чем. Также игра забрала награду за лучший мультиплеер, не менее ожидаемо чем первая статуэтка.

Monster Hunter: World

Вот что стало настоящей неожиданностью, то это получение игрой Monster Hunter: World статуэтки за лучшую RPG года. Несмотря на такой неожиданный для геймеров результат, стоит отметить, что оценки на агрегаторе Metacritic довольно высокие (90 баллов из 100).

Главным отличием от предыдущих игр серии является возможность перемещаться по миру игры свободно, без экранов загрузки между локациями. Она поддерживает кооперативный режим с возможностью совместной игры до четырех игроков, причем игроки из Японии и западных стран могут играть вместе друг с другом.

Forza Horizon 4

Лучшей спортивной игрой 2018 года без возражений является Forza Horizon 4. За это творение Playground Games получило соответствующую награду на церемонии The Game Awards 2018. Напомним, что релиз игры состоялся 2 октября 2018 года.

Одной из главных особенностей Forza Horizon 4 является динамическая смена времен года, которая также отражает смену времени суток и погодных условий, которые непосредственно будут влиять на геймплей – водить авто можно зимой, летом, осенью и весной, причем на игровой процесс также повлияет сцепление с дорогой, видимость за рулем а также тип соревнований, такие как бездорожье, кольцевые гонки и дрифт. Игроки имеют возможность собрать более 450 автомобилей и кастомизировать их на свой вкус, так же как и водителей.

Dragon Ball FighterZ

Лучшим файтингом 2018 года стал Dragon Ball FighterZ.

Творение Arc System Works доступно для платформ PlayStation 4, Xbox One и PC. За первую неделю после релиза игра продалась в количестве более двух миллионов копий. Таким образом игра распродалась быстрее всего в серии. Отметим, что ранее игра была выдвинута в трех номинациях на Golden Joystick Awards, где она, однако, не получила никаких наград.

А теперь отойдем несколько от наград и вспомним игры, которые наделали немало шума в 2018 году.

Fallout 76

Самым скандальным релизом года несомненно можно назвать Fallout 76. Игра балансирует над победой в номинации провал года. Кажется все, что могло пойти не так, при запуске Fallout 76 – пошло не так.

Рассказывать о невероятном количестве багов после запуска игры уже нет смысла. В сети об этом ходят легенды. Низкое качество текстур то тут, то там, постоянные вылеты и падения FPS свидетельствуют о том, что разработчики не до конца поработали над проектом. Получить такой сырой продукт от Bethesda, а потом узнать, что вы не можете вернуть свои деньги. Неудивительно, что геймеры начали терять нервы. Некоторые даже разносили витрины магазинов в праведном гневе, думаю, вы видели эти видео в сети. И если баги еще с бедой можно было простить, все мы знаем какое это частое явление в играх Bethesda, то история с коллекционным изданием Fallout 76 много для кого стала последней каплей.

Однако, несмотря на все невзгоды, постигшие релиз Fallout 76 – многим она понравилась. И действительно здесь есть ряд интересных игровых механик, которые не могут не завораживать, а строительство и развитие собственной базы сделали заложником автора на десятки часов.

2018 год отличился большим количеством громких релизов, которым, к сожалению, не хватит места в этом списке. Все, кто интересуется индустрией, не обошли вниманием такие игры, как Detroit: Become Human, Far Cry 5, Spider-Man, Shadow of the Tomb Rider, Assassin's Creed Odyssey, State of Decay 2, Just Couse 4 и многие другие ААА тайтлов. А если вы по каким-то причинам не играли в хоть что-то одно из выше перечисленного, то мы вам по доброму завидуем. Вы можете почувствовать невероятный спектр эмоций, которые дарят эти игры.

В следующем году нас ждут новые грандиозные релизы. Некоторые из них мы ждем уже довольно долго, большая часть до сих пор не анонсирована. Однако каждый из нас знает, как можно убить время в ожидании новых тайтлов, ведь на носу грандиозная распродажа в Steam, которая стартует 21 декабря. Мы уверены, в вашем перечне желаемого давно уже нашли теплый приют несколько игрушек, которые только ждут, чтобы перекочевать в ваши библиотеки.