Samsung активно работает над 3-нанометровыми чипами: дата релиза

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Samsung активно работает над 3-нанометровыми чипами
Samsung активно работает над 3-нанометровыми чипами / Фото из открытых источников

Южнокорейская корпорация Samsung планирует начать серийное производство 3-нанометровых чипов уже в 2021 году. Кроме того, продукты получат новый тип транзисторов GAAFET (gate-all-around FET), который Samsung и другие производители разрабатывают с начала 2000 годов.

Об этом сообщает Tom's Hardware.

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GAAFET дает возможность преодолеть ограничения FinFET (fin field-effect transistor) за счет своей архитектуры. В транзисторах GAAFET каналы выполняются в виде круглых нанопроводников, расположенных горизонтально или вертикально. Затвор обтекает такой канал со всех сторон.

GAAFET

Чем отличаются GAAFET транзисторы от других

При этом один транзистор может использовать несколько каналов. Для сравнения, FinFET предусматривает покрытие трех сторон ведущего канала. Расположение затвора вокруг канала снижает потенциальные потери напряжения, увеличивая эффективность работы транзистора. За счет более низких напряжений питания при этом уменьшается энергопотребление.

GAAFET
Принцип работы FinFET транзисторов

В прошлом году Samsung заявила, что она будет использовать 4-нанометровый техпроцесс с транзисторами GAAFET уже в 2020 году. Эксперты отрасли скептически относились к перспективам выпуска GAAFET ранее 2022 года. Однако сейчас г-н Ванг отметил, что Samsung наверняка запустит технологию раньше, чем ожидалось.

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Теги: Техно Гаджеты Samsung Разработки
Источник: Техно
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