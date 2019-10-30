Samsung анонсировала новую версию фирменной прошивки One UI 2

Во время конференции для разработчиков SDC2019, компания Samsung анонсировала обновленный интерфейс фирменной прошивки под названием One UI 2. Главные изменения коснулись внешнего вида.

Что нового? Как пишет pingvin.pro, в новой прошивке продолжают развивать концепцию по удобству пользования смартфоном одной рукой. Нововведение предусматривает разделение экрана на верхнюю часть для потребления контента и нижнюю – для взаимодействия с ним.

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Также должна измениться форма некоторых окон, и появятся анимированные иконки приложений.

Еще одним нововведением станет новое окно входящего звонка и регулировка громкости при воспроизведении видео или в играх. Также производитель добавил функцию для незрячих людей – эти пользователи будут получать уведомления с вибрацией.



Новая версия прошивки One UI 2

One UI 2 должна базироваться на Android 10. При этом все ли устройства получат обновление на базе Android 10, пока неизвестно.

Сейчас новую прошивку тестируют на флагманских смартфонах компании.

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