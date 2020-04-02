Samsung будет покупать свои же смартфоны у пользователей за полцены

Samsung запустила тестовую программу обратного выкупа своих же смартфонов у пользователей. Компания обещает заплатить 50% розничной цены устройства, если владелец сдаст его обратно в течение двух лет.

Теперь действие программы Samsung распространяется только на смартфоны флагманской линейки Galaxy S в 2020 году, да и география ее доступности пока ограничивается лишь рынками Северной Америки. Однако, если она покажет себя как достаточно эффективный способ привлечения покупателей, не исключено, что ее запустят и в других странах.

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Целью, которую ставит перед собой Samsung, является именно привлечение потребителей. Дело в том, что спрос на Galaxy S20 почти во всех странах мира оказался ощутимо ниже, чем в свое время на Galaxy S10. На это повлияла сложная эпидемиологическая ситуация в мире, вызванная пандемией коронавируса. Потому многие из тех, кто мог бы себе позволить свежий флагман от Samsung, сменили приоритеты и стали думать уже не о покупке новой техники, а о собственном выживании, что в текущих условиях более чем оправданно.



Пока программа будет действовать в тестовом режиме

Программа обратного выкупа Galaxy S20, несмотря на кажущееся сходство, на самом деле не имеет ничего общего с трейд-ином. Во-первых, выплаты по трейд-ину рассчитываются индивидуально в каждом конкретном случае, а при выкупе Samsung обещает строго фиксированную сумму в размере 50% от цены.

Во-вторых, трейд-ин позволяет сдавать устройства практически в любом состоянии, а Samsung требует, чтобы аппараты были в отличном состоянии, допуская при этом лишь естественный износ. В-третьих, программа обратного выкупа, в отличие от трейд-ина, позволяет получить реальные деньги без необходимости покупать новый смартфон.

Что получит Samsung

На самом деле запуск программы обратного выкупа – это даже более знаковое событие для рынка, чем может показаться на первый взгляд. Она может полностью вытеснить вторичный рынок.

Может показаться, что самой Samsung, скорее всего, эта программа не очень выгодна, ведь в этом случае она будет если не нести потери, то по крайней мере получит во много раз меньше прибыли. Однако, распространив действие обратного выкупа на новые смартфоны, компания, по сути, привяжет к себе большую часть пользователей, которые оформили возврат, потому что в этом случае они практически наверняка захотят повторить этот опыт и снова купят у Samsung новый смартфон, имея возможность вернуть его снова .

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