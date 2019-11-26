Samsung будет транслировать музыкальные шоу в VR

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Для этого Samsung объединилась с другой компанией LiveXLive Media / reddit

В компании обещают, что новая технология обеспечит поклонникам музыки совершенно иной опыт присутствия. Кроме живых выступлений исполнителей, им также будут доступны VR- и AR-версии интервью и другие дополнительные материалы.

Samsung продолжает развивать технологии виртуальной и дополненной реальности. Пока сервис Samsung XR обеспечивает пользователям доступ к обширной библиотеке видео с углом обзора 360°. А вскоре к этому добавится возможность просматривать живые выступления музыкантов, сообщает Venture Beat.

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Ради работы над этим проектом Samsung объединилась с компанией LiveXLive Media, которая занимается трансляцией музыкальных концертов и владеет правами на показ 1500 музыкальных мероприятий. Кроме выступлений, в ее библиотеке есть оригинальный контент, включающий подкасты и интервью с музыкантами.

Объединение технологий Samsung с опытом LiveXLive Media позволит поклонникам музыки по всему миру испытать совершенно новые ощущения.

Компании обещают транслировать концерты в формате дополненной реальности, видео с 360-градусным обзором и голограммы.

Демонстрация объемного захвата Samsung XR:

В Samsung уверены, что в будущем подобный контент – в компании его называют иммерсивным – будет становиться все популярнее. Дополнительный стимул его развитию добавит распространение 5G.

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Автор: Михаил Года
Теги: Samsung Новости Техно Гаджеты Техно
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