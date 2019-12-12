Samsung Galaxy A51 – обновленный хит 2019 года: характеристики и цена смартфона

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Компания представила обновленный смартфон во Вьетнаме / androidworld

Samsung Electronics представила во Вьетнаме смартфон Galaxy A51. На презентации компания особое внимание уделила макрокамере новинки и новому экрану Infinity-O.

Особенности смартфона

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Основная камера, на которую так обращают внимание, состоит из основного датчика на 48 Мп, широкоугольного 123-градусного сенсора с функцией быстрого переключения из обычной камеры на широкий угол, датчика глубины на 5 Мп и макролинзы. Заявлена ​​поддержка технологии стабилизации видео Super Steady Video и ИИ-алгоритмов обработки фото.

Технические характеристики Samsung Galaxy A51:

  • Дисплей: 6,5", 2400×1080, Super AMOLED
  • Процессор: 8-ядерный, 2,3 ГГц
  • Память: 6 ГБ оперативной, 128 ГБ постоянной, слот для microSD
  • Камера 48 + 5 + 12 + 5 Мп (основная), 32 Мп (фронтальная)
  • Батарея: 4000 мАч, быстрая зарядка 15 Вт
  • ОС: Android
  • Связь: Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth, GPS, LTE, Dual SIM, джек для наушников

Главные преимущества смартфона прекрасно демонстрирует рекламный ролик.

Анонс Samsung Galaxy A51:

Фото

 

Цена и продажи

Продажи Samsung Galaxy A51 во Вьетнаме стартуют 27 декабря 2019 года по цене 7 990 000 донгов (примерно 8 139 гривен). Смартфон доступен в трех цветах – Green Crush Multicolour, White Crush Sparkling, Black Crush Diamond.

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Автор: Михаил Года
Теги: Новости Техно Samsung Техно Смартфоны
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