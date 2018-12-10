Всего несколько часов не успела компания Samsung, чтобы представить первый в мире смартфон с дыркой в экране, получивший название Galaxy A8s. Ранее в этот же день, 10 декабря, компания Huawei представила свой "дырявый" смартфон Honor View20.

Интересно, что презентация "дырявого" Honor View 20 была запланирована на 26 декабря. Huawei неоднократно заявляла, что Samsung считает своим главным конкурентом, поэтому решила буквально опередить южнокорейскую компанию и первой представить смартфон в таком необычном дизайне.

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Дизайн Galaxy A8s

При этом Galaxy A8s стал первой моделью компании с экраном Infinity-O, то есть фронтальная камера размещена в круглом вырезе сбоку.



Так выглядит "дырка" в экране

Устройство получило дисплей диагональю 6,4 дюйма и разрешением 2340х1080 пикселей. Как рассказали разработчики, они прибегли к специальной технологии, чтобы камера не засвечивалась подсветкой экрана.

Характеристики Galaxy A8s

Новинка работает на процессоре Snapdragon 710 в паре с 6/8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти.

Фронтальная камера, спрятанная в точке, имеет датчик разрешением 24 Мп и широкоугольный объектив. Основная камера – тройная, с датчиками на 24 Мп, 10 Мп и 5 Мп. На тыльной стороне разместили и сканер отпечатков пальцев.



Предварительные заказы на Galaxy A8s стартуют 21 декабря

За автономность отвечает батарея емкостью 3300 мАч. Работает смартфон под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo. Также есть поддержка умного помощника Bixby. А вот стандартного разъема для наушников в устройстве нет.

Стоимость Galaxy A8s пока не сообщили.

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