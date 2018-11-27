Samsung Galaxy A8s: характеристики инновационного смартфона появились в сети

В сети появились подробности относительно нового смартфона компании Samsung – Galaxy A8s, который производитель пока не представил официально. Отметим, устройство должно одним из первых получить инновационный дисплей с вырезом под фронтальную камеру.

Об этом сообщает ресурс AllAboutSamsung.

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Samsung Galaxy A8s оснащается 6,39-дюймовым дисплеем Infinity-O с разрешением Full HD + производства китайской компании BOE, 24-мегапиксельной фронтальной камерой в вырезе экрана диаметром 6,7 миллиметров, а также тройной основной камерой на 24 + 5 + 10 Мп. Также новинка получила аккумулятор емкостью 3 400 миллиампер часов.



Рендери смартфона Samsung Galaxy A8s

Аппаратной основой устройства стали процессор Snapdragon 710, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом до 512 ГБ. Размеры Samsung Galaxy A8s составляют 159,11 x 74,88 х 7,38 миллиметра.

По предварительным данным, новинку представят уже в декабре, а в продажу она поступит в январе 2019 года.

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