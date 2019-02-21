Samsung Galaxy Fit и Galaxy Fit E: цена и характеристики стильных фитнес-браслетов

В среду, 20 февраля, компания Samsung представила не только обновленную линейку смартфонов Galaxy S10. Производитель анонсировал легкие и стильные фитнес-браслеты Galaxy Fit и Galaxy Fit E.

Новые фитнес-браслеты призваны помочь пользователю регулярно поддерживать активный образ жизни и повысить эффективность тренировок.

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Дизайн. Galaxy Fit и Galaxy Fit E выполнены в тонком и легком корпусе с защитой от влаги и пыли. Устройства автоматически отслеживают активность во время ходьбы, бега, велопрогулок, гребли, прыжков и занятий на эллиптическом тренажере или во время обычной динамической тренировки.

Функции. В приложении Samsung Health можно вручную выбрать одну из более 90 видов упражнений. Браслеты Galaxy Fit и Fit E умеют распознавать качество сна и уровень стресса в течение суток.

Samsung Galaxy Fit и Galaxy Fit E поступят в продажу в апреле

Galaxy Fit и Fit E позволяют читать сообщения и отображают информацию из виджетов, установленных на смартфоне. Также на браслетах можно настраивать будильник, управлять календарем, проверять прогноз погоды.

При перемещении в другие часовые пояса браслеты Galaxy Fit автоматически переключаются в режим отображения двойных часов, помогая ориентироваться во времени. Обе модели защищены от влаги, чтобы владелец мог принимать душ и плавать в бассейне, не снимая устройство с руки.

Технические характеристики Samsung Galaxy Fit

Дисплей Размер: 0,95 дюйма

Тип: Full Color AMOLED

Разрешение: 240 х 120 пикселей

Размер: 0,95 дюйма Тип: Разрешение: Процессор MCU Cortex M33F 96 МГц + M0 16 МГц

Операционная система Realtime OS

Память Внутренняя оперативная: 512 КБ

Внешняя оперативная: 2 048 КБ

Внешняя встроенная: 32 МБ

Внутренняя оперативная: 512 КБ Внешняя оперативная: 2 048 КБ Внешняя встроенная: 32 МБ Аккумулятор 120 мАг

120 мАг Совместимость Samsung и другие Android: Android 5.0 и выше

iPhone: iPhone 5 и выше, iOS 9.0 и выще

Размеры 44,6 х 18,3 х 11,2 миллиметра

миллиметра Вес 24 грамма (с ремешком)

24 грамма (с ремешком) Цвета"Оникс", "титан" Технические характеристики Samsung Galaxy Fit E Дисплей Размер: 0,74 дюйма

Тип: PMOLED

Разрешение: 128 х 64 пикселя

Размер: 0,74 дюйма Тип: PMOLED Разрешение: 128 х 64 пикселя Процессор MCU Cortex M0 96 МГц

MCU Cortex M0 96 МГц Операционная система Realtime OS

Realtime OS Память Внутренняя оперативная: 128 КБ

Внешняя встроенная: 4 МБ

Внутренняя оперативная: 128 КБ Внешняя встроенная: 4 МБ Аккумулятор 70 мАг

70 мАг Совместимость Samsung и другие Android: Android 5.0 и выше

iPhone: iPhone 5 и выше, iOS 9.0 и выше



Samsung и другие Android: Android 5.0 и выше iPhone: iPhone 5 и выше, iOS 9.0 и выше Размеры 40,2 х 16,0 х 10,9 миллиметра

40,2 х 16,0 х 10,9 миллиметра Вес 15 грамм (с ремешком)

15 грамм (с ремешком) Цвета"Молоко", "оникс", "лимонник"

Дата старта продаж и стоимость. Браслеты Galaxy Fit и Fit E поступят в продажу в апреле по цене от 99 долларов (около 2700 гривен). Galaxy Fit будет выполнен в цветах "оникс" и "титан", Galaxy Fit E – "оникс", "молоко" и "лимонник".

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