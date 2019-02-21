Samsung Galaxy Fit и Galaxy Fit E: цена и характеристики стильных фитнес-браслетов

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Фитнес-браслеты Samsung Galaxy Fit и Galaxy Fit E - цена, обзор
Samsung Galaxy Fit и Galaxy Fit E / Скриншот с видео

В среду, 20 февраля, компания Samsung представила не только обновленную линейку смартфонов Galaxy S10. Производитель анонсировал легкие и стильные фитнес-браслеты Galaxy Fit и Galaxy Fit E.

Новые фитнес-браслеты призваны помочь пользователю регулярно поддерживать активный образ жизни и повысить эффективность тренировок.

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Дизайн. Galaxy Fit и Galaxy Fit E выполнены в тонком и легком корпусе с защитой от влаги и пыли. Устройства автоматически отслеживают активность во время ходьбы, бега, велопрогулок, гребли, прыжков и занятий на эллиптическом тренажере или во время обычной динамической тренировки.

Функции. В приложении Samsung Health можно вручную выбрать одну из более 90 видов упражнений. Браслеты Galaxy Fit и Fit E умеют распознавать качество сна и уровень стресса в течение суток.

Samsung Galaxy Fit та Galaxy Fit E

Samsung Galaxy Fit и Galaxy Fit E поступят в продажу в апреле

Galaxy Fit и Fit E позволяют читать сообщения и отображают информацию из виджетов, установленных на смартфоне. Также на браслетах можно настраивать будильник, управлять календарем, проверять прогноз погоды.

При перемещении в другие часовые пояса браслеты Galaxy Fit автоматически переключаются в режим отображения двойных часов, помогая ориентироваться во времени. Обе модели защищены от влаги, чтобы владелец мог принимать душ и плавать в бассейне, не снимая устройство с руки.

Технические характеристики Samsung Galaxy Fit

  • ДисплейРазмер: 0,95 дюйма
    Тип: Full Color AMOLED
    Разрешение: 240 х 120 пикселей
  • ПроцессорMCU Cortex M33F 96 МГц + M0 16 МГц
  • Операционная системаRealtime OS
  • ПамятьВнутренняя оперативная: 512 КБ
    Внешняя оперативная: 2 048 КБ
    Внешняя встроенная: 32 МБ
  • Аккумулятор120 мАг
  • СовместимостьSamsung и другие Android: Android 5.0 и выше
    iPhone: iPhone 5 и выше, iOS 9.0 и выще
  • Размеры44,6 х 18,3 х 11,2 миллиметра
  • Вес24 грамма (с ремешком)
  • Цвета"Оникс", "титан"

 

Технические характеристики Samsung Galaxy Fit E

  • ДисплейРазмер: 0,74 дюйма
    Тип: PMOLED
    Разрешение: 128 х 64 пикселя
  • ПроцессорMCU Cortex M0 96 МГц
  • Операционная системаRealtime OS
  • ПамятьВнутренняя оперативная: 128 КБ
    Внешняя встроенная: 4 МБ
  • Аккумулятор70 мАг
  • СовместимостьSamsung и другие Android: Android 5.0 и выше
    iPhone: iPhone 5 и выше, iOS 9.0 и выше
     
  • Размеры40,2 х 16,0 х 10,9 миллиметра
  • Вес15 грамм (с ремешком)
  • Цвета"Молоко", "оникс", "лимонник"

 

Дата старта продаж и стоимость. Браслеты Galaxy Fit и Fit E поступят в продажу в апреле по цене от 99 долларов (около 2700 гривен). Galaxy Fit будет выполнен в цветах "оникс" и "титан", Galaxy Fit E – "оникс", "молоко" и "лимонник".

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Теги: Техно Гаджеты Samsung Фитнес-трекер Обзоры
Источник: 24 Канал
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