Samsung Galaxy Fit и Galaxy Fit E: цена и характеристики стильных фитнес-браслетов
В среду, 20 февраля, компания Samsung представила не только обновленную линейку смартфонов Galaxy S10. Производитель анонсировал легкие и стильные фитнес-браслеты Galaxy Fit и Galaxy Fit E.
Новые фитнес-браслеты призваны помочь пользователю регулярно поддерживать активный образ жизни и повысить эффективность тренировок.
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Дизайн. Galaxy Fit и Galaxy Fit E выполнены в тонком и легком корпусе с защитой от влаги и пыли. Устройства автоматически отслеживают активность во время ходьбы, бега, велопрогулок, гребли, прыжков и занятий на эллиптическом тренажере или во время обычной динамической тренировки.
Функции. В приложении Samsung Health можно вручную выбрать одну из более 90 видов упражнений. Браслеты Galaxy Fit и Fit E умеют распознавать качество сна и уровень стресса в течение суток.
Samsung Galaxy Fit и Galaxy Fit E поступят в продажу в апреле
Galaxy Fit и Fit E позволяют читать сообщения и отображают информацию из виджетов, установленных на смартфоне. Также на браслетах можно настраивать будильник, управлять календарем, проверять прогноз погоды.
При перемещении в другие часовые пояса браслеты Galaxy Fit автоматически переключаются в режим отображения двойных часов, помогая ориентироваться во времени. Обе модели защищены от влаги, чтобы владелец мог принимать душ и плавать в бассейне, не снимая устройство с руки.
Технические характеристики Samsung Galaxy Fit
- ДисплейРазмер: 0,95 дюйма
Тип: Full Color AMOLED
Разрешение: 240 х 120 пикселей
- ПроцессорMCU Cortex M33F 96 МГц + M0 16 МГц
- Операционная системаRealtime OS
- ПамятьВнутренняя оперативная: 512 КБ
Внешняя оперативная: 2 048 КБ
Внешняя встроенная: 32 МБ
- Аккумулятор120 мАг
- СовместимостьSamsung и другие Android: Android 5.0 и выше
iPhone: iPhone 5 и выше, iOS 9.0 и выще
- Размеры44,6 х 18,3 х 11,2 миллиметра
- Вес24 грамма (с ремешком)
- Цвета"Оникс", "титан"
Технические характеристики Samsung Galaxy Fit E
- ДисплейРазмер: 0,74 дюйма
Тип: PMOLED
Разрешение: 128 х 64 пикселя
- ПроцессорMCU Cortex M0 96 МГц
- Операционная системаRealtime OS
- ПамятьВнутренняя оперативная: 128 КБ
Внешняя встроенная: 4 МБ
- Аккумулятор70 мАг
- СовместимостьSamsung и другие Android: Android 5.0 и выше
iPhone: iPhone 5 и выше, iOS 9.0 и выше
- Размеры40,2 х 16,0 х 10,9 миллиметра
- Вес15 грамм (с ремешком)
- Цвета"Молоко", "оникс", "лимонник"
Дата старта продаж и стоимость. Браслеты Galaxy Fit и Fit E поступят в продажу в апреле по цене от 99 долларов (около 2700 гривен). Galaxy Fit будет выполнен в цветах "оникс" и "титан", Galaxy Fit E – "оникс", "молоко" и "лимонник".
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