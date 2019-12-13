Samsung Galaxy Fold установил рекорды продаж

Первый массово доступный смартфон с гибким экраном Samsung Galaxy Fold был представлен в феврале этого года и должен был выйти весной, однако из-за конструктивных недостатков релиз смартфона задержался до осени этого года.

Сколько смартфонов продала Samsung

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Несмотря на то, что производитель выпускает Samsung Galaxy Fold крайне ограниченными партиями, южнокорейская компания с гордостью сообщила о том, что она реализовала уже более одного миллиона смартфонов Samsung Galaxy Fold, сообщает Techcrunch.

Учитывая то, что цена Samsung Galaxy Fold составляет около 2000 долларов, несложно подсчитать, что доход от реализации одного миллиона смартфонов превысил 2 миллиарда долларов. Кроме того, изначально сообщалось о том, что в этом году Samsung реализует от 500 тысяч до 1 миллиона смартфонов Samsung Galaxy Fold.

Сама Samsung уже заявила о своем намерении продать около 6 миллионов подобных сложных смартфонов в следующем году.

Цена в Украине

Galaxy Fold в Украине также в ограниченном количестве. Это и не удивительно, ведь цена подойдет не всем. Его стоимость составляет 57 000 гривен. Это на 11 тысяч гривен дороже, чем топовая версия нового iPhone 11 Pro Max (с 512 ГБ памяти). В подарок пользователи получат беспроводные наушники Galaxy Buds.

Кстати, украинцам предлагают оформить кредит на 25 месяцев c ежемесячным платежом в 2 280 гривен.

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