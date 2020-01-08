Показали качественный концепт гибкого Samsung Galaxy Fold 2: видео

Концептмейкер ConceptCreator и сайт LetsGoDigital представили качественную визуализацию гибкого смартфона Samsung Galaxy Fold 2. Его анонс ожидается на Galaxy Unpacked 2020 в первой половине февраля.

Ранее в сети уже появлялись "живые" фото устройства, а также информация про стекло Ultra Thin Glass толщиной менее чем 100 микрометров, которое может использоваться в Galaxy Fold 2 вместо пластикового покрытия дисплея.

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Новые детали

По слухам, Samsung Galaxy Fold 2 оснастят 6,7-дюймовым дисплеем AMOLED, а также небольшим экраном для вывода времени и другой информации на внешний стороне. Экран смартфона будет складываться по горизонтали, как у Motorola Razr (2019).

Рендер нового смартфона от Samsung:

На тыльной стороне разместят двойную камеру с, предположительно, 108-мегапиксельным и телеобъективами. Компания пересмотрит механизм шарнира для увеличения его надежности и защиты от внешних воздействий, чтобы избежать проблем, с которыми Samsung столкнулась во время запуска Galaxy Fold.

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