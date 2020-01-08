24 канал lifestyle Здоровье спорт Дизайн Афиша auto Учеба Likar покер
more

Показали качественный концепт гибкого Samsung Galaxy Fold 2: видео

10 Читати новину українською
Samsung Galaxy Fold 2 / LetsGoDigital

Концептмейкер ConceptCreator и сайт LetsGoDigital представили качественную визуализацию гибкого смартфона Samsung Galaxy Fold 2. Его анонс ожидается на Galaxy Unpacked 2020 в первой половине февраля.

Ранее в сети уже появлялись "живые" фото устройства, а также информация про стекло Ultra Thin Glass толщиной менее чем 100 микрометров, которое может использоваться в Galaxy Fold 2 вместо пластикового покрытия дисплея.

К теме: Фото революционного Samsung Galaxy Fold 2 следующего поколения появились в сети

Новые детали

По слухам, Samsung Galaxy Fold 2 оснастят 6,7-дюймовым дисплеем AMOLED, а также небольшим экраном для вывода времени и другой информации на внешний стороне. Экран смартфона будет складываться по горизонтали, как у Motorola Razr (2019).

Рендер нового смартфона от Samsung:

На тыльной стороне разместят двойную камеру с, предположительно, 108-мегапиксельным и телеобъективами. Компания пересмотрит механизм шарнира для увеличения его надежности и защиты от внешних воздействий, чтобы избежать проблем, с которыми Samsung столкнулась во время запуска Galaxy Fold.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Песня "Щедрик" в исполнении звезд: невероятные видео
сегодня
56749
Автор: Михаил Года
Теги: Samsung Новости Техно Техно Смартфоны
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
7 января 22:01 Вас прослушивают: кто и зачем следит за пользователями через смартфоны
Анастасія Кушпіт 3969
5 января 22:09 Лучшие смартфоны Xiaomi 2019 года – подборка Техно 24
Анастасія Можаровська 2061
5 января 13:05 Фото черной дыры, миссия New Horizon и новая ракета от Маска: космические итоги 2019 года
Михайло Года 244
4 января 22:02 Что такое астероид Бенну и почему он опасен?
Назар Токар 399
4 января 08:08 15 стикеров в Telegram, которые стоит скачать
70144
Новости
Больше новостей
Залиште відгук