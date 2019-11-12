Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold таки появится в Украине

36 Читати новину українською
Samsung Galaxy Fold в Украине – когда можно купить гибкий телефон
Samsung Galaxy Fold появится в Украине / ferra

Революционный смартфон Samsung Galaxy Fold с гибким дисплеем таки поступит в продажу в Украине. Ранее сообщалось, что этот смартфон будет недоступен для украинцев.

Однако, официальное представительство компании в Украине опровергло эти слухи. На странице компании в Facebook разместили видео с уникальным смартфоном. Ролик получил лаконичную подпись:

Интересно: Asus ZenFone 6: смартфон с уникальной камерой уже в Украине – цена

"Мы не просто изменили форму смартфона. Мы создали будущее. Скоро в Украине".

Кстати, недавно эта модель поступила в продажу на китайском рынке. Там Galaxy Fold вызвал настоящий фурор – всю партию раскупили всего за 5 минут. Вероятно, увидев такую ​​популярность новинки компания решила представить гибкий смартфон и на других рынках.

Чем интересен? Он получил эволюционный дисплей, который можно складывать. Диагональ дисплея в сборке составляет 4,6 дюйма. А когда его разложить, то получаем полноценный планшет с диагональю 7,3 дюйма. На большом экране могут быть открыты сразу три окна.

Цена. Ни стоимость, ни спецификации модели на украинском рынке пока неизвестны. Рекомендованная стоимость смартфона в Европе составляет 1980 долларов (около 59 500 гривен).

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
Завтрак в микроволновке: три вкусных рецепта
сегодня
2523
Теги: Новости Техно Техно Samsung Смартфоны
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
PayPal в Украине: что это такое и как пользоваться сервисом
11 ноября 20:06 PayPal в Украине: что это такое и как пользоваться сервисом
172
Распродажа 11.11 на Aliexpress: как действительно сэкономить
11 ноября 09:03 Распродажа 11.11 на Aliexpress: как действительно сэкономить
Ірина Полицька 5352
Лучшие смартфоны октября – рейтинг Техно 24
10 ноября 22:15 Лучшие смартфоны октября – рейтинг Техно 24
Ірина Полицька 578
Кто такой Джек Ма: сказочная история успеха китайского миллиардера
10 ноября 08:06 Кто такой Джек Ма: сказочная история успеха китайского миллиардера
Єва Шварц 523
Как защитить свою технику от вирусов и хакерских атак: правила, которые должен знать каждый
9 ноября 22:04 Как защитить свою технику от вирусов и хакерских атак: правила, которые должен знать каждый
1073
Новости
Больше новостей
Залиште відгук