Samsung Galaxy Fold: назвали дату старта продаж гибкого смартфона

Недавно компания Samsung объявила примерные сроки начала продаж гибкого смартфона Galaxy Fold, однако конкретной даты не назвала. Однако корейские инсадеры опубликовали точную дату поступления устройств на полки магазинов.

Дата старта продаж. По данным источника, Samsung Galaxy Fold появится на рынке Южной Кореи уже 6 сентября.

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Инсайдеры утверждают, что Samsung планировала начать продажи только в конце сентября, но позже перенесла их старт в день начала технологической выставки IFA 2019.

Официально указанную дату компания еще не подтвердила, как и примерные сроки поступления гаджета в розничные сети других регионов.

Обзор смартфона Samsung Galaxy Fold – смотрите видео

Почему отложили старт продаж Galaxy Fold? Предполагалось, что продажи устройства стартуют еще в апреле 2019 года, но вендор принял решение о переносе релиза для оптимизации конструкции шарнира и дополнительного тестирования гибкого дисплея на прочность.

Цена. Ожидаемая розничная цена Samsung Galaxy Fold составляет 1980 долларов (около 50 000 гривен).

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