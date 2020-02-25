Samsung Galaxy M31: бюджетный смартфон с бюджетной батареей
Samsung презентовала новый смартфон-бюджетник Galaxy M31. Несмотря на очень доступную цену, устройство получило флагманский Super AMOLED экран, а также мощную батарею.
Этот смартфон презентовали на индийском рынке.
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Характеристики Samsung Galaxy M31
- Дизайн. Galaxy M31 оснащен 6,4-дюймовым Super AMOLED-экраном. Его разрешение – Full HD + (2340 x 1080 пикселей). Это безрамочный Infinity-U-дисплей, то есть фронтальную камеру разместили в небольшом каплевидном вырезе вверху экрана.
- Производительность. Новинка получила процессор Exynos 9611, что работает с 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной памяти.
- Автономность. Это, пожалуй, главная фишка Samsung Galaxy M31. Емкость его батареи составляет 6000 мАч. Как заявляют в Samsung, этот смартфон будет работать на одном заряде до 21 часа при серфинге в интернете, до 26 часов видео, и до 2 суток разговаривать без перерыва.
Samsung Galaxy M31 имеет стильный дизайн
- Камери. Galaxy M31 оснащен сразу 4 модулями камеры:
64-мегапиксельный модуль с сенсором Samsung GW1, светодиодной вспышкой и диафрагмой f/1,8,
8-мегапиксельная ультраширококутна камера (угол обзора 123 градусов, диафрагма f/2,2)
5 Мп датчик глубины с диафрагмой f/2,2
5 Мп для макросъемка с диафрагмой f / 2,2
Разрешение фронтальной камеры 32 Мп с апертурой f/2.0.
Samsung Galaxy M31 получил 4 камеры
Цена
Samsung Galaxy M31 пока доступен на индийском рынке.
- Версия с памятью 6/64 ГБ оценена в 209 долларов (5 200 гривен)
- Модификация с накопителем на 64 ГБ стоит 222 доллара (5 500 гривен).
Старт продаж в Индии – 5 марта.
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