Samsung снижает цену на флагманскую линейку смартфонов Galaxy Note10

Компания Samsung решила снизить стоимость на смартфоны своей флагманской линейки Galaxy Note10. Это происходит на фоне подготовки к презентации Galaxy Unpacked.

Как известно на Galaxy Unpacked компания Samsung должна представить новую линейку флагманских смартфонов Samsung Galaxy S20. Именно поэтому производитель решил снизить стоимость на прошлогодние флагманские линейки смартфонов Galaxy Note10 и Galaxy S10.

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Новые цены

Samsung Galaxy S10 + с 128 ГБ флэш-памяти подешевела на 200 долларов – до 800 долларов (19 200 гривен).

Младшая версия Samsung Galaxy S10 с 128 ГБ памяти тоже потеряла в цене 200 долларов – 700 долларов (16 800 гривен).

Galaxy Note10 + с 512 ГБ памяти стоит 940 долларов (22 500 гривен).

Galaxy Note10 + (256 ГБ) – 640 долларов (15 400 гривен).

Galaxy Note10 (256 ГБ) – 540 долларов (почти 13 тысяч гривен).

Когда новые цены станут доступными на украинском рынке – пока неизвестно. Также добавим, что стоимость может отличаться, ведь для каждого региона цены на смартфоны формируют индивидуально.



Подешевела линейка Samsung Galaxy S10​

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