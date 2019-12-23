Samsung Galaxy Note 10 Lite получил официальные рендеры: характеристики и цена смартфона

Портал WinFutur обнародовал официальные характеристиками смартфона Samsung Galaxy Note 10 Lite. Ожидается, что модель SM-N770F будет представлена в ближайшее время.

Особенности смартфона

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Новинка получит дисплей с плотностью пикселей 398 ppi, под которым расположен сканер отпечатков пальцев, а в верхнем углу матрицы разместили отверстие для фронтальной камеры.

Чипсет Exynos 9810 построен по техпроцессу 10 нм и уже использовался во флагманском смартфоне Galaxy S9 2018 года. Это не новейшая разработка Samsung и, пожалуй, именно она обеспечит снижение стоимости Note 10 Lite.

Фото возможности

Тройная основная камера содержит телеобъектив с двухкратным оптическим приближением и сенсор для широкоугольной съемки. Смартфон лишится поддержки беспроводной зарядки, но сохранит стилус S Pen с распознаванием 4096 степеней нажатия и задержкой менее 70 мс.

Изображение смартфона

Технические характеристики

Габариты: 163,7×76,1×8,7 мм, 198 г

Дисплей: 6,7", 2400×1080, Super AMOLED, HDR

Процессор: 8-ядерный Exynos 9810, 2,7 ГГц, Mali-G72 MP18

Память: 6 ГБ оперативной, 128 ГБ постоянной, слот для microSD

Камера: 12 Мп, f/1,7 + 12 Мп, f/2,2 + 12 Мп, f/2,4 (основная тройная), 32 Мп, f/2,0 (фронтальная)

Батарея 4500 мАч, быстрая зарядка (25 Вт)

ОС: Android 10, One UI 2

Связь: USB Type-C, Wi-FI 802.11 ac, Bluetooth 5.0, GPS, LTE, NFC, джек для наушников

Дата выпуска и цена

По данным WinFuture, в Западной Европе Samsung Galaxy Note 10 Lite появится в первой половине января 2020 года по цене 609 евро (15 697 гривен).

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