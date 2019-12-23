24 канал lifestyle Экономика Здоровье спорт футбол Дизайн auto Учеба Likar покер
more

Samsung Galaxy Note 10 Lite получил официальные рендеры: характеристики и цена смартфона

21 Читати новину українською
Цена и характеристики Samsung Galaxy Note 10 Lite / Иллюстративное фото

Портал WinFutur обнародовал официальные характеристиками смартфона Samsung Galaxy Note 10 Lite. Ожидается, что модель SM-N770F будет представлена в ближайшее время.

Особенности смартфона

Интересно: Фото революционного Samsung Galaxy Fold 2 следующего поколения появились в сети

Новинка получит дисплей с плотностью пикселей 398 ppi, под которым расположен сканер отпечатков пальцев, а в верхнем углу матрицы разместили отверстие для фронтальной камеры.

Чипсет Exynos 9810 построен по техпроцессу 10 нм и уже использовался во флагманском смартфоне Galaxy S9 2018 года. Это не новейшая разработка Samsung и, пожалуй, именно она обеспечит снижение стоимости Note 10 Lite.

Фото возможности

Тройная основная камера содержит телеобъектив с двухкратным оптическим приближением и сенсор для широкоугольной съемки. Смартфон лишится поддержки беспроводной зарядки, но сохранит стилус S Pen с распознаванием 4096 степеней нажатия и задержкой менее 70 мс.

Изображение смартфона

 

Технические характеристики

  • Габариты: 163,7×76,1×8,7 мм, 198 г
  • Дисплей: 6,7", 2400×1080, Super AMOLED, HDR
  • Процессор: 8-ядерный Exynos 9810, 2,7 ГГц, Mali-G72 MP18
  • Память: 6 ГБ оперативной, 128 ГБ постоянной, слот для microSD
  • Камера: 12 Мп, f/1,7 + 12 Мп, f/2,2 + 12 Мп, f/2,4 (основная тройная), 32 Мп, f/2,0 (фронтальная)
  • Батарея 4500 мАч, быстрая зарядка (25 Вт)
  • ОС: Android 10, One UI 2
  • Связь: USB Type-C, Wi-FI 802.11 ac, Bluetooth 5.0, GPS, LTE, NFC, джек для наушников

Дата выпуска и цена

По данным WinFuture, в Западной Европе Samsung Galaxy Note 10 Lite появится в первой половине января 2020 года по цене 609 евро (15 697 гривен).

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Чем отличается католическое Рождество от православного: интересные факты
сегодня
27065
Автор: Михаил Года
Теги: Новости Техно Техно Смартфоны Samsung
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 11:08 Как удалить свой профиль в Facebook: пошаговая инструкция
Олена Кандяк 2866
22 декабря 22:09 Самые необычные и революционные смартфоны 2019 года
Вероніка Климська 327
22 декабря 13:08 Лучшие приложения для изучения английского с помощью смартфона в 2019 году
Назар Токар 454
22 декабря 08:07 Громкие игровые провалы 2019 года: рейтинг Техно 24
Михайло Года 191
21 декабря 08:03 Лучшие смартфоны второго полугодия 2019 – подборка Техно 24
Анастасія Можаровська 1246
Новости
Больше новостей
Залиште відгук