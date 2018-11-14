Samsung Galaxy Note 10 может стать крупнейшим смартфоном в истории компании

Смартфон Samsung Galaxy Note 10, который корейцы активно готовят к выпуску, может стать самым большим фаблетом в истории компании. По предварительным данным, размеры его дисплея будут превышать размеры iPhone XS Max.

Об этом сообщает iGeekPhone со ссылкой на собственные источники.

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По слухам, Samsung Galaxy Note 10 под кодовым названием DaVinci получит существенно увеличенный по сравнению с предшественниками дисплей. Размер экрана может достичь 6,66 дюйма.



Samsung Galaxy Note 10 получит огромный дисплей



Невероятный дизайн Samsung Galaxy Note 10

Также Samsung Galaxy Note 10 приписывают топовый процессор Snapdragon 8150, однако этот 7-нанометровый чип компания Qualcomm пока не представила официально. Цену на смартфон установят на уровне 1 077 долларов (около) для наиболее доступной версии.



Samsung Galaxy Note 10 представят в 2019 году

Отметим, официальный дебют Samsung Galaxy Note 10 ожидается ближе к осени 2019 года.

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