Samsung Galaxy S10: дизайн смартфона рассекретили производители чехлов

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Samsung Galaxy S10: дизайн смартфона
Samsung Galaxy S10: дизайн смартфона / Фото из открытых источников

Производители чехлов часто становятся источниками раскрытия дизайна будущих смартфонов. На этот раз в сети появились фото чехлов к будущему флагману Samsung Galaxy S10, которые раскрывают дизайн новинки.

Об этом сообщает GizmoChina.

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Изображения показывают основные особенности дизайна – безрамочный дисплей, двойную основную камеру на задней панели, дополненный сканером отпечатков пальцев, наличие 3,5-миллиметрового разъема для наушников наравне с портом USB Type-C.

Samsung Galaxy S10
Samsung Galaxy S10 получит двойную основную камеру

Согласно более ранним утечкам, Samsung Galaxy S10 выйдет в трех основных и четвертой 5G-версии в черном, белом, желтом и зеленом цветовых вариантах.

Samsung Galaxy S10
Samsung Galaxy S10 пол3чит безрамочный дисплей

Наиболее вероятный срок официального анонса Samsung Galaxy S10 – к выставке MWC 2019, которая пройдет в Барселоне с 25 по 28 февраля. Модель Galaxy S10 5G выйдет позже – в конце первого квартала или начале второго квартала 2019 года, когда сети пятого поколения начнут активную работу.

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Теги: Техно Смартфоны Samsung
Источник: Техно
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