Samsung Galaxy S10: сканер отпечатков к смартфону разработают сразу несколько компаний

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Samsung Galaxy S10 получит ультразвуковой сканер отпечатков пальцев
Samsung Galaxy S10 получит ультразвуковой сканер отпечатков пальцев / Фото из открытых источников

В сети появилась информация, что компания Samsung планирует минимизировать риски срыва поставок ультразвуковых сканеров отпечатков пальцев для нового флагмана Galaxy S10. Для этого производитель разделит заказ между двумя производителями.

Об этом сообщает 4PDA.

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Производством сканеров отпечатков пальцев для Samsung займутся компании GIS и O-film. Обе компании начнут поставки модулей сканеров в январе будущего года, за месяц до предполагаемого анонса Galaxy S10.

Кроме GIS и O-film ультразвуковые сканеры отпечатков для Samsung производит Qualcomm. Такими датчиками будут оснащены продвинутые модели Galaxy S10, они отличаются большей точностью и считывают отпечатки даже с мокрых и грязных рук.


Samsung Galaxy S10 получит ультразвуковой сканер отпечатков пальцев

Младшие версии флагмана получат оптические сканеры на боковой части корпуса. GIS и O-film надеются в дальнейшем выиграть заказ на поставки сканеров отпечатков пальцев для Galaxy Note10, который дебютирует летом 2019 года, и новых моделей субфлагманов Galaxy A.

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Теги: Samsung Техно Смартфоны
Источник: Техно
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