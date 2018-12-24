Samsung Galaxy S10: в сети появились детали о революционных функциях новых смартфонов

В сети появились очередные слухи о предстоящем флагманском смартфоне Samsung Galaxy S10. По новым данным, устройство сможет похвастаться не только безрамочным дисплеем с "дырой" под фронтальную камеру.

Об этом сообщает 4PDA.

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Смартфоны Samsung уже давно поддерживают функцию быстрой зарядки, но она уступает решениям конкурентов. Например, Oppo RX17 Pro от блока на 50 Вт полностью заряжается примерно за 40 минут, а OnePlus 6T McLaren Edition за 20 минут набирает 50%.

По словам известного инсайдера Ice Universe, с выходом десятой "галактики" 15-ваттная зарядка уйдет в историю, а ее место займет гораздо быстрее технология.

Еще одно изменение связано с камерой. Ранее стало известно, что Samsung разрабатывает собственный ночной режим съемки под названием Bright Night. Работать он будет по аналогии с функцией Night Sight в Pixel 3. Кроме того, в будущих флагманов появится новый способ запуска камеры, который доступен в Galaxy A8s. Для быстрого открытия приложения камеры достаточно будет свайпнуть по экрану от выреза, как показано ниже.

Также появилась информация, что презентация линейки Galaxy S10 состоится 20 февраля – за несколько дней до начала Mobile World Congress 2019. В продажу смартфоны поступят 8 марта.

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