Samsung Galaxy S20 + 5G засветился на новых снимках: фото

До презентации новых флагманов Samsung остался день, однако это не останавливает поток утечек, связанных с будущими новинками. Известный сетевой источник Макс Вайнбах опубликовал качественный снимок Galaxy S20+ 5G, демонстрирующий дизайн устройства.

Характеристики смартфона

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Дисплей

По данным источника, смартфон получит 6,7-дюймовый Dynamic AMOLED-дисплей с минимальными рамками и соотношением сторон 20:9. 10-мегапиксельная селф-камера будет врезана в дисплей устройства, как и в других устройстахе линейки.



Samsung Galaxy S20+

Аккумулятор

Емкость аккумулятора составит 4500 мАч, а корпус будет защищен от попадания воды и пыли по стандарту IP68.

Камеры

Основная камера аппарата получит три сенсора с разрешением 64 Мп, 12 Мп и 12 Мп, а набор оптики юудет включать телеобъектив и два широкоугольных стекла с различными углами обзора. Основной модуль обзаведется функциями трехкратного оптического зума и съемки видео с разрешением до 8К. Селфи-датчику приписывают возможность записи 4K-роликов с частотой кадров 60 fps.

Другие утечки

Ранее инсайдер Ice Universe опубликовал фотографии, демонстрирующие разницу между "подбородками" Samsung Galaxy S10+ и Samsung Galaxy S20 Ultra – толщина последнего меньше на 0,3 миллиметра.



Разница между поколениями смартфонов Samsung Galaxy S10 и Samsung Galaxy S20

Новое поколение устройств Galaxy также будет отличаться от предшественников более округленными углами корпуса.

Дата презентации

Напомним, анонс новинок запланирован на вторник, 11 февраля. Журналисты Техно 24 следить за событием и держать вас в курсе всех новостей.

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