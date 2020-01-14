Появились подробные характеристики смартфона Samsung Galaxy S20 Ultra

В Сети появились детальные технические характеристики неанонсированного флагмана Samsung Galaxy S20 Ultra. По данным инсайдеров, ключевой особенностью девайса станет передовая камера с новым датчиком Sony и рекордной кратностью приближения.

Камеры Samsung Galaxy S20 Ultra

К теме: Смартфоны Samsung получат главную фишку iPhone Pro 11

Согласно утечке, одной из ключевых особенностей модели станет модуль основной камеры с разрешением датчиков 108 Мп, 48 Мп и 12 Мп (Sony IMX 555, 1,8 мкм), сообщает Android Central.

В дополнение к широкоугольному стеклу и телеобъективам с десятикратным оптическим зумом новинка получит функцию 100-кратного гибридного приближения.

Фронтальный модуль оснащен датчиком Sony IMX 374 с разрешением 10 Мп.

Confirmations for the Galaxy S20 Series! The S20 Ultra 5G will indeed have 108MP Main Camera with Periscope Camera that will allow up to astonishing 100X of Hybrid Zoom. S20 and S20+ will continue with 12MP, 6.2 and 6.7” Dynamic AMOLED, respectively. (1/2https://t.co/bRiuKw9Owx — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) January 13, 2020

Ожидается, что Samsung Galaxy S20 Ultra получит функции:

Smart Selfie (автоматически менять настройки камеры из широкоугольного режима в обычный при съемке разного количества людей)

(автоматически менять настройки камеры из широкоугольного режима в обычный при съемке разного количества людей) Single Take Photo (автоматическая серийная съемка с выбором лучшего кадра).

Смартфон предположительно будет записывать видео 8К с частотой кадров 30 fps на основную или 4К с частотой кадров 60 fps на фронтальную и основную камеры.

Камеры в других смартфонах линейки

Модели Samsung Galaxy S20 и Samsung Galaxy S20+ получат 64-мегапиксельные основные сенсоры (Samsung ISOCELL S5KGW2) и вспомогательные на 12 Мп.

Другие характеристики Samsung Galaxy S20 Ultra

Интересно: Назвали лучшую оболочку в Android-смартфонах

Кроме процессора Snapdragon 865, устройству приписывают от 12 до 16 ГБ оперативной памяти в различных модификациях и накопитель объемом 128 ГБ / 256 ГБ / 512 ГБ с возможностью расширения до 1 ТБ с помощью слота для microSD.

The S20 Ultra 5G is going to keep the SD Card slot. Support for up to 1TB.



It will also be available in 128GB/256GB/512GB and have a 12GB and 16GB RAM option.



108MP main, 48MP 10x optical, 12MP ultra wide.



5000 mAh battery with 45W option fast charge. 0 to 100% in 74 min. — Max Weinbach (@MaxWinebach) January 13, 2020

Ожидается, что Ultra-версия флагмана получит аккумулятор на 5000 мач с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт, которая способна полностью "заправить" устройство за 74 минуты.

Дата презентации

Анонс линейки смартфонов Samsung Galaxy S20 состоится 11 февраля.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно