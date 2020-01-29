Инсайдер протестовал камеру неанонсированого смартфона Samsung Galaxy S20 Ultra
Известный журналист и сетевой информатор Макс Вайнбах поделился особенностями работы с камерой нового флагмана Samsung Galaxy S20 Ultra с 108-мегапиксельным сенсором. По его словам, ключевой особенностью новинки стала возможность съемки в максимальном разрешении без ощутимых задержек затвора.
Особенности камеры
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Как утверждает журналист, съемка на камеру нового Samsung с максимальным разрешением и соотношением сторон 4:3 будет осуществляться без малейших задержек.
Из утечки ясно, что Samsung доработала свой 108-мегапиксельный сенсор ISOCELL Bright HMX, который разрабатывался совместно с Xiaomi, специально для нового смартфона.
Данные об отсутствии "лагов" подтверждает и другой авторитетный инсайдер Ice Universe. По его сведениям, у камеры флагманской модели S-серии не только отсутствуют задержки при съемке, но и есть дополнительные функции. В частности, она способна автоматически включать режим HDR.
Дата презентации
Заметим, премьера новинок семейства Samsung Galaxy S20 состоится 11 февраля.
Анонс презентации смартфонов Samsung Galaxy S20 – смотрите видео
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