Инсайдер протестовал камеру неанонсированого смартфона Samsung Galaxy S20 Ultra

Известный журналист и сетевой информатор Макс Вайнбах поделился особенностями работы с камерой нового флагмана Samsung Galaxy S20 Ultra с 108-мегапиксельным сенсором. По его словам, ключевой особенностью новинки стала возможность съемки в максимальном разрешении без ощутимых задержек затвора.

Особенности камеры

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Как утверждает журналист, съемка на камеру нового Samsung с максимальным разрешением и соотношением сторон 4:3 будет осуществляться без малейших задержек.

Under the aspect ratio tab on the S20 Ultra, you'll be able to select a 4:3 108MP mode. There is no lag in taking the picture. pic.twitter.com/bwSf9alRmP — Max Weinbach (@MaxWinebach) January 28, 2020

Из утечки ясно, что Samsung доработала свой 108-мегапиксельный сенсор ISOCELL Bright HMX, который разрабатывался совместно с Xiaomi, специально для нового смартфона.

Данные об отсутствии "лагов" подтверждает и другой авторитетный инсайдер Ice Universe. По его сведениям, у камеры флагманской модели S-серии не только отсутствуют задержки при съемке, но и есть дополнительные функции. В частности, она способна автоматически включать режим HDR.

Galaxy S20 Ultra, 108MP shooting with almost no delay, rich details, and importantly, it can automatically turn on HDR. — Ice universe (@UniverseIce) January 27, 2020

Дата презентации

Заметим, премьера новинок семейства Samsung Galaxy S20 состоится 11 февраля.

Анонс презентации смартфонов Samsung Galaxy S20 – смотрите видео

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