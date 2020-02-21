Испытали возможности "космического" зума Samsung Galaxy S20 Ultra: фото

В сети появились новые изображения, сделанные на камеру флагмана Samsung Galaxy S20 Ultra. Редактор издания The Unlockr Дэвид Коген опубликовал в Twitter небольшую фотосессию, в которой можно увидеть кадры сделанные с разной кратностью увеличения, в том числе 100x.

Детали о снимках

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Серия снимков, сделанных из одного положения, последовательно отражает различные степени приближения – 0,5x, 1x, 5x, 10x, 30x и 100x.

На финальном снимке изображение ощутимо теряет четкость, однако отдельные элементы здания остаются заметны.

Характеристики камеры

Главной особенностью модуля камеры Galaxy S20 Ultra стал сенсор с разрешением 108 Мп и размером пикселя 0,8 мкм. Кроме того, аппарат получил 12-мегапиксельный датчик с широкоугольным стеклом и дополнительный сенсор на 48 Мп с телеобъективом, оптической стабилизацией и возможностью переключения в режим 12 Мп за счет объединения четырех соседних пикселей в один.

Модель получила функции 10-кратного гибридного и 100-кратного цифрового зума, который производитель называет "космическим".

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