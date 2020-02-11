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Samsung Galaxy Unpacked 2020: какие новинки представила компания

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Samsung Galaxy Unpacked 2020 / Фото из свободных источников

11 февраля, компания Samsung провела свою ежегодную презентацию смартфонов. Южнокорейский вендор представил обновленную флагманскую линейку смартфонов – Galaxy S20, свой новый гибкий смартфон – Galaxy Z Flip, а также новое поколение беспроводных наушников Galaxy Buds +.

На ежегодном мероприятии Samsung Galaxy Unpacked южнокорейский производитель традиционно представил смартфоны линейки Galaxy S20. В этом году в серию смартфонов вошли три устройства: Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20+ и Samsung Galaxy S20 Ultra.

К теме: Samsung Galaxy Z Flip: характеристики и цена нового гибкого смартфона компании

Среди главных отличий новых устройств – обновленный дизайн (они получили более закругленные края корпуса и значительно меньшие рамки вокруг дислея), новый производительный процессор и улучшенна камера.

Еще одна изюминка – гибкий смартфон Galaxy Z Flip. Устройство выполнено в форм-факторе лягушки, но у него ряд отличий от анонсированного ранее Motorola RAZR (2019), который выполнен в том же дизайне. В частности, новинка от Samsung не получила дополнительного дисплея, однако у нее более мощный процессор и ряд других преимуществ.

 

Samsung Galaxy Unpacked 2020: видео 

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Теги: Samsung Новости Техно Техно Смартфоны
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