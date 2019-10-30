Samsung выпустила очень прочный смартфон Galaxy Xcover FieldPro

Компания Samsung выпустила новый защищенный смартфон Galaxy Xcover FieldPro. Смартфон сертифицирован по стандартам MIL-STD-810G и IP68, то есть он может успешно работать в сверхсложных условиях.

Как передает gsmarena, смартфон выдерживает резкие перепады температуры и сильные удары. Его можно опустить под воду на глубину до 1,5 метра.

Интересно: В сети появились первые «живые» фото смартфона Redmi Note 8T: характеристики

Характеристики. Новинка оснащена чипсетом Exynos 9810 с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти.

Диагональ дисплея составляет 5,1 дюйма, а разрешение – QHD (2560x1440 пикселей), соотношение сторон 16:9. На задней панели расположена основная 12 Мп камера, тройная светодиодная вспышка и сканер отпечатков пальцев.

Работает устройство под управлением Android 9 Pie и вскоре он должен обновиться до Android 10.



Цена пока неизвестна

Интересные фишки. В комплекте смартфон получил две батареи. Емкость одной составляет 4500 мАч, при этом ее легко можно заменить на запасной. Также предусмотрены открытые контакты Pogo для зарядки док-станции.

Также Galaxy Xcover FieldPro имеет специальные кнопки для push-to-talk и экстренного запроса. Их можно запрограммировать для отправки данных о местоположении. Это физические кнопки, поэтому их можно нажать даже в толстых перчатках, под проливным дождем и в других ситуациях.

Кроме того, телефон поддерживает канал Band 14, который используют для специальной связи в чрезвычайных ситуациях.

Сколько будет стоить Galaxy Xcover FieldPro – пока не сообщается.

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно