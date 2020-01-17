24 канал lifestyle Здоровье спорт Дизайн Афиша auto Учеба Likar покер
more

Гибкий смартфон Samsung Galaxy Z Flip будет стоить дешевле, чем ожидалось

16 Читати новину українською
Samsung Galaxy Z Flip – цена и характеристики / Скриншот

В сети появились новые подробности относительно перспективного смартфона-раскладушки Galaxy Z Flip. По данным корейского источника, стоимость новинки на внутреннем рынке будет несколько дешевле, чем считалось ранее.

Издание Sammobile отмечает, что цена на новинку будет начинаться с 850 долларов. И это, можно сказать, дешево. Например, стоимость Motorola Razr 2019 – 1500 долларов.

Не пропустите: Фото революционного Samsung Galaxy Fold 2 следующего поколения появились в сети

Правда, 850 долларов – это только начальная цена Galaxy Z Flip, а вот в топовой конфигурации аппарат обойдется уже в 1300 долларов. Впрочем, этот все же дешевле ближайшего конкурента в роли Motorola.

Особенности Samsung Z Flip

Интересно, что при более низкой цене Galaxy Z Flip будет более продуктивным: смартфону приписывают SoC Snapdragon 855, в то время как Motorola Razr 2019 будет использовать SoC Qualcomm Snapdragon 710.

По слухам, также смартфон оснастят 6,7-дюймовым дисплеем AMOLED и небольшим экраном для вывода времени и другой информации на внешней стороне. Экран гаджета будет складываться по горизонтали, как в Motorola Razr (2019).

На тыльной стороне появится двойная камера с, вероятно, 108-мегапиксельным объективом и телеобъективами. Кроме этого, стало известно, что в Samsung полностью пересмотрят механизм шарнира чтобы увеличить его надежность и защитить от внешних воздействий. Все для того, чтобы избежать проблем, с которыми Samsung столкнулась при запуске Galaxy Fold.

К слову, недавно появился качественный рендер Samsung Galaxy Z Flip, который прекрасно демонстрирует особенности смартфона.

Рендер Samsung Galaxy Z Flip:

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса, читайте в разделе Техно

Гончарук заявил об отставке: что нужно знать о премьер-министре
сегодня
38218
Автор: Михаил Года
Теги: Новости Техно Техно Samsung Смартфоны
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 08:05 Что такое Root-права и как их получить на Android: инструкция
Анастасія Можаровська 52723
16 января 21:05 Сколько заработали украинские разработчики в декабре – инфографика
Ірина Полицька 126
16 января 11:40 Должен знать каждый: эксперт дал несколько советов для защиты данных в интернете
Ірина Полицька 644
15 января 21:03 "Убийца" Xiaomi: что известно об амбициозном бренде Realme
Ірина Полицька 296
14 января 21:18 Прогнозы 2020: какие изменения произойдут на рынке новейших технологий в Украине
Ірина Полицька 150
Новости
Больше новостей
Залиште відгук