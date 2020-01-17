Гибкий смартфон Samsung Galaxy Z Flip будет стоить дешевле, чем ожидалось

В сети появились новые подробности относительно перспективного смартфона-раскладушки Galaxy Z Flip. По данным корейского источника, стоимость новинки на внутреннем рынке будет несколько дешевле, чем считалось ранее.

Издание Sammobile отмечает, что цена на новинку будет начинаться с 850 долларов. И это, можно сказать, дешево. Например, стоимость Motorola Razr 2019 – 1500 долларов.

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Правда, 850 долларов – это только начальная цена Galaxy Z Flip, а вот в топовой конфигурации аппарат обойдется уже в 1300 долларов. Впрочем, этот все же дешевле ближайшего конкурента в роли Motorola.

Особенности Samsung Z Flip

Интересно, что при более низкой цене Galaxy Z Flip будет более продуктивным: смартфону приписывают SoC Snapdragon 855, в то время как Motorola Razr 2019 будет использовать SoC Qualcomm Snapdragon 710.

По слухам, также смартфон оснастят 6,7-дюймовым дисплеем AMOLED и небольшим экраном для вывода времени и другой информации на внешней стороне. Экран гаджета будет складываться по горизонтали, как в Motorola Razr (2019).

На тыльной стороне появится двойная камера с, вероятно, 108-мегапиксельным объективом и телеобъективами. Кроме этого, стало известно, что в Samsung полностью пересмотрят механизм шарнира чтобы увеличить его надежность и защитить от внешних воздействий. Все для того, чтобы избежать проблем, с которыми Samsung столкнулась при запуске Galaxy Fold.

К слову, недавно появился качественный рендер Samsung Galaxy Z Flip, который прекрасно демонстрирует особенности смартфона.

Рендер Samsung Galaxy Z Flip:

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