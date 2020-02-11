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Samsung Galaxy Z Flip: характеристики и цена нового гибкого смартфона компании

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Samsung Galaxy Z Flip: фото, характеристики, цена / CNN.com

Samsung не замешкалась с выпуском нового гибкого смартфона и через год на Unpacked 2020 анонсировала Galaxy Z Flip. Новинка выполнена в форм-факторе жабки и получила ряд особенностей.

Новая дата презентации

Важно: Samsung Galaxy Unpacked 2020: онлайн-трансляция презентации новых смартфонов

Компания Samsung во вторник, 11 февраля, ровно через год после презентации своего гибкого смартфона Galaxy Fold анонсировала еще одно гибкое устройство – Galaxy Z Flip. Официальная презентация девайса состоится 14 февраля в Нью-Йорке, однако уже сейчас известны некоторые детали о смартфоне.

Что сейчас известно о смартфоне

Samsung Galaxy Z Flip хоть и выполнен в форм-факторе жабки, отличается от анонсированного ранее Motorola Razr (2019), выполненного в том же стиле. Смартфон оборудовали практически безрамочным 6,7-дюймовым дисплеем, однако он не получил дополнительного экрана извне, как у Motorola Razr. Также известно, что этот гибкий дисплей сможет выдержать до 200 000 сгибов.

Цена

Также известна цена Samsung Galaxy Z Flip – 1 380 долларов (около 33 900 гривен по курсу по состоянию на 11 февраля 2020 года).

Подробные характеристики сообщат во время презентации 14 февраля.

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Автор: Ева Шварц
Теги: Samsung Цены Новости Техно Техно Смартфоны
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