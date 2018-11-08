Samsung готовит еще один бюджетный смартфон на Android Go: что о нем известно

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Galaxy J4 Core может стать следующим смартфоном Samsung на Android Go (иллюстративное фото)
Galaxy J4 Core может стать следующим смартфоном Samsung на Android Go (иллюстративное фото) / Соцсети

Вскоре компания Samsung должна презентовать свой второй смартфон на операционной системе Android Go.

Как говорят источники, Android Go получит Galaxy J4 Core, правда, он станет на ступень выше, чем его предшественник – Galaxy J2 Core, о чем свидетельствует и название девайса, пишет ресурс iXBT.com.

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Согласно базе данных Geekbench, будущий аппарат будет иметь в основе SoC Snapdragon 430, тогда как J2 Core имеет SoC Exynos 7570. Однако, оперативной памяти будет всего 1 ГБ.

Тестовый образец работал под управлением Android Go Oreo.

Samsung, Android Go, Galaxy J4 Core, смартфон
Samsung Galaxy J4 Core должен получить одинарную основную камеру

Кроме того, судя по схематическим изображениям, смартфон будет иметь одинарную основную камеру и, вполне вероятно, экран с современным соотношением сторон.

К слову, недавно компания Samsung представила свой новый смартфон Galaxy A6s. Это был первый телефон компании, который был изготовлен не на мощностях Samsung, а на китайском заводе Wingtech, поэтому его цена довольно невысокая.

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Теги: Техно Android Samsung Смартфоны
Источник: Техно
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