Samsung и Xiaomi разработали 108 Мп камеру: ее получит смартфон китайского бренда

Компания Samsung совместно с китайским производителем Xiaomi создала 108-мегапиксельный фотосенсор для смартфонов. Он получил название ISOCELL Bright HMX.

Как сказано на сайте компании, физический размер сенсора составляет 1/1,33 дюйма.

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ISOCELL Bright HMX должна поддерживать технологию Tetracell, объединяющую четыре пикселя в группы, в результате снижается уровень шума. Также модуль должен осуществлять запись видео в режиме 6К (6016х3384 пикселей) при 30 кадрах в секунду.



Samsung и Xiaomi разработали 108 Мп камеру

Где увидим. Интересно, что этот 108 Мп модуль получит не смартфон от Samsung, а девайс от Xiaomi. Вероятнее всего первым серийным смартфоном с камерой 108 Мп станет Xiaomi Mi Mix 4, который должны представить этой осенью.

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