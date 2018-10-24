Samsung намекнула когда презентуют гибкий смартфон Galaxy X

Компания Samsung анонсировала мероприятие под названием Samsung Developer Conference, которое пройдет в Сан-Франциско 7 и 8 ноября. Вероятно, на предстоящей конференции корейцы представят смартфон Galaxy X с гибким экраном.

Об этом сообщает 4PDA.

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Отметим, девизом конференции стала фраза "Пересечение настоящего и будущего". Возможно, таким образом компания намекает на анонс нового Samsung Galaxy X с гибким экраном.



Samsung Galaxy X могут представить уже в следующем месяце

Ранее глава мобильного подразделения Ди Джей Кох намекнул, что смартфон может быть представлен до конца этого года.

Согласно пессимистическим прогнозам, 7 ноября Samsung расскажет лишь о технологии сгибания физических компонентов без потери свойств. А анонсируют долгожданный гаджет уже в январе 2019 года на CES 2019.

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