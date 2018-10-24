Samsung намекнула когда презентуют гибкий смартфон Galaxy X

48 Читати новину українською
Прототип гибкого смартфона Samsung Galaxy X
Прототип гибкого смартфона Samsung Galaxy X / Фото из открытых источников

Компания Samsung анонсировала мероприятие под названием Samsung Developer Conference, которое пройдет в Сан-Франциско 7 и 8 ноября. Вероятно, на предстоящей конференции корейцы представят смартфон Galaxy X с гибким экраном.

Об этом сообщает 4PDA.

Читайте также: Samsung представит свой первый игровой смартфон

Отметим, девизом конференции стала фраза "Пересечение настоящего и будущего". Возможно, таким образом компания намекает на анонс нового Samsung Galaxy X с гибким экраном.


Samsung Galaxy X могут представить уже в следующем месяце

Ранее глава мобильного подразделения Ди Джей Кох намекнул, что смартфон может быть представлен до конца этого года.

Согласно пессимистическим прогнозам, 7 ноября Samsung расскажет лишь о технологии сгибания физических компонентов без потери свойств. А анонсируют долгожданный гаджет уже в январе 2019 года на CES 2019.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Техно Смартфоны Samsung
Источник: Техно
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Когда Hyperloop заработает в Украине – Омелян назвал сроки
22 октября 21:04 Когда Hyperloop заработает в Украине – Омелян назвал сроки
261
Кто такой Пол Аллен: легендарный программист, который основал корпорацию Microsoft
21 октября 20:06 Кто такой Пол Аллен: легендарный программист, который основал корпорацию Microsoft
Анастасія Можаровська 503
Топ-7 мифов о смартфоне, в которые пора перестать верить
21 октября 14:03 Топ-7 мифов о смартфоне, в которые пора перестать верить
Блог Медіа 2917
Какие смарт-часы лучше: Samsung Galaxy Watch или Apple Watch 4
20 октября 20:05 Какие смарт-часы лучше: Samsung Galaxy Watch или Apple Watch 4
1282
Планируете ли вы покупать новые iPhone Xs и iPhone Xs Max
19 октября 11:21 Планируете ли вы покупать новые iPhone Xs и iPhone Xs Max
602
Словарь стартапера: как найти общий язык с инвестором
18 октября 10:21 Словарь стартапера: как найти общий язык с инвестором
Євгенія Мазур 429
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук