Samsung оснастит новые смартфоны камерами с 5-кратным зумом

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Samsung оснастит новые смартфоны камерами с 5-кратным зумом
Samsung оснастит новые смартфоны камерами с 5-кратным зумом / Engadget

Оптический зум уже стал стандартной опцией для многих моделей современных смартфонов, а производители активно соревнуются в области мобильной фотографии. Не стала исключением и Samsung, которая анонсировала модуль камеры с пятикратным увеличением и рекордно малой толщиной.

Особенности нового модуля. Как сообщает ETNews, конструкция новинки от Samsung напоминает "перископ", установленный в Huawei Pro P30: оптический зум реализован путем перемещения линз камеры.

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Необходимое для пятикратного увеличения фокусное расстояние в 2,5 раза больше, чем у модулей с двукратным приближением, при этом толщина последних обычно составляет около 6 миллиметров.

​Як виглядає новий модуль камери від Samsung
Как выглядит новый модуль камеры от Samsung

Как удалось уменьшить размер конструкции модуля? Чтобы уменьшить размеры конструкции, инженеры Samsung изменили форму линз и структуру их укладки, используя зеркала для бокового отражения света. В результате им удалось создать мобильную камеру с 5-кратным зумом толщиной всего 5 миллиметров, которая позволит избежать появления заметного выступа на задней крышке смартфона.

Samsung
Пример съемки на камеру с 5-кратным оптическим зумом от Samsung

В каких телефонах применят новый модуль? По данным корейского издания ETNews, массовое производство нового модуля начнется уже в мае. Список будущих смартфонов Samsung, которые будут укомплектованы камерой нового типа, вендор не объявил.

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Теги: Новости Техно Samsung Техно Смартфоны
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