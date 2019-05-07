Samsung отложила на неопределенный срок выход гибкого смартфона Galaxy Fold

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Samsung Galaxy Fold
Samsung Galaxy Fold / Фото из открытых источников

Компания Samsung разослала письма пользователям, которые оформили предварительный заказ на гибкий смартфон Galaxy Fold. Судя по всему, поставки инновационной новинки задержатся на неопределенный срок.

Почему задерживают поставки смартфонов? Как сообщает CNET, сначала анонс Samsung Galaxy Fold в США запланировали на 26 апреля, но потом южнокорейский гигант официально отложил его на более поздние сроки за несколько дней до выхода. Такое решение приняли после появления сообщений о поломках в образцах Galaxy Fold, предоставленных экспертам для осмотра.

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Компания не имеет точной даты старта поставок. Samsung в апреле сообщила клиентам, которые предварительно заказали Galaxy Fold, о задержке поставок, пообещав, что предоставит им "более конкретную информацию о доставке в течении двух недель". Две недели уже прошли, но первым покупателям Galaxy Fold по-прежнему неясно, когда они смогут получить свой новый телефон.

Samsung сообщила в электронном послании клиентам, что "добивается прогресса" в повышении качества телефона.

Это означает, что мы все еще не можем подтвердить ожидаемую дату отгрузки. Мы предоставим вам более конкретную информацию о доставке в ближайшие недели,
– снова пообещала компания своим покупателям.

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Теги: Техно Samsung Новости Техно Смартфоны
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