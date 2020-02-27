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Samsung планирует сделать Android похожим на Windows

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Android станет более дружественным к ПК / androidpit

Операционные системы на смартфонах сегодня ничем не уступают настольным, а в удобстве работы даже превосходят их. И некоторые производители смартфонов, прекрасно понимая возможности, реализовали ряд функций, которые позволяют заменить ПК с помощью смартфона.

Однако в таких режимах системе Android все же нужно гораздо больше, чем она имеет сейчас, чтобы быть похожей на настольные ОС как минимум интерфейсом. В компании Samsung это поняли и решили сделать ее более пригодной для ПК, сообщает 91mobiles.

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Что предлагают Samsung

Новый патент Samsung указывает на то, что определенные "настольные" элементы интерфейса могут в результате переехать в мобильную версию Android.


Новые решения Samsung сделают Android более удобным для ПК

Как можно видеть на изображениях, Samsung рассматривает возможность использования в мобильных версиях приложений для Android кнопок управления окнами, которые привычны нам в Windows. В смартфонах такое вряд ли необходимо, а вот в планшетах или гибких гибридных устройствах вроде того же Galaxy Fold, подобные элементы могут быть весьма удобны.


Патент демонстрирует элементы управления окнами на Android

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Автор: Михаил Года
Теги: Новости Техно Техно Смартфоны Android Samsung
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