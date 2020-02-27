Samsung планирует сделать Android похожим на Windows

Операционные системы на смартфонах сегодня ничем не уступают настольным, а в удобстве работы даже превосходят их. И некоторые производители смартфонов, прекрасно понимая возможности, реализовали ряд функций, которые позволяют заменить ПК с помощью смартфона.

Однако в таких режимах системе Android все же нужно гораздо больше, чем она имеет сейчас, чтобы быть похожей на настольные ОС как минимум интерфейсом. В компании Samsung это поняли и решили сделать ее более пригодной для ПК, сообщает 91mobiles.

Интересно: Samsung Galaxy S20 – первый смартфон с "универсальной" быстрой зарядкой

Что предлагают Samsung

Новый патент Samsung указывает на то, что определенные "настольные" элементы интерфейса могут в результате переехать в мобильную версию Android.



Новые решения Samsung сделают Android более удобным для ПК

Как можно видеть на изображениях, Samsung рассматривает возможность использования в мобильных версиях приложений для Android кнопок управления окнами, которые привычны нам в Windows. В смартфонах такое вряд ли необходимо, а вот в планшетах или гибких гибридных устройствах вроде того же Galaxy Fold, подобные элементы могут быть весьма удобны.



Патент демонстрирует элементы управления окнами на Android

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно