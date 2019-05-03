Samsung планирует запустить игровой сервис PlayGalaxy Link: детали

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Samsung планирует запустить игровой сервис PlayGalaxy Link
Samsung планирует запустить игровой сервис PlayGalaxy Link / Фото из открытых источников

Сетевые источники сообщают, что Samsung планирует запустить эксклюзивный сервис для устройств семейства Galaxy. Судя по данным инсайдеров, южнокорейский гигант планирует освоить сегмент мобильных игр и представит сервис PlayGalaxy Link.

Как сообщает MSPoweruser, возможность организации игрового сервиса Samsung следует из нового патента, запрос на регистрацию которого компания подала в Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO).

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Особенности. Из описания патента становится понятным, что упомянутый в нем сервис PlayGalaxy Link включает в себя загрузку программного обеспечения, средства проведения игровых турниров, а также сервис для игр в режиме онлайн.

Вероятно, речь идет о полноценном игровом комплексе для мобильных устройств, использовать который смогут владельцы устройств Galaxy.

Главные конкуренты и вероятная дата анонса. Несмотря на то, что патент не раскрывает всех намерений Samsung, можно предположить, что сервис PlayGalaxy Link станет своеобразным аналогом Apple Arcade.

Не исключено, что уже вскоре южнокорейский гигант официально представляет новый сервис и раскроет связанные с ним подробности.

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Теги: Новости Техно Техно Интернет Игры Samsung
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