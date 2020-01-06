Samsung показала Lite версии смартфонов Galaxy S10 и Note 10: характеристики и цена

К теме: Недорогой флагман Samsung Galaxy S10 Lite получит лучшую оптическую стабилизацию на рынке

По сравнению с Galaxy S10, облегченная версия смартфона получила больший экран, однако его разрешение снизилось. Другие параметры смартфона остались прежними. В новой модели не будет беспроводной зарядки и защиты от влаги, пишет New Atlas.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Дисплей 6,7", 2400×1080, Super AMOLED



Память 6/8 ГБ оперативной, 128 ГБ постоянной



6/8 ГБ оперативной, 128 ГБ постоянной Батарея 4500 мАг, быстрая зарядка

4500 мАг, быстрая зарядка Связь USB Type-C, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, LTE, Dual SIM, NFC

USB Type-C, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, LTE, Dual SIM, NFC Процессор 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 855, 2,84 ГГц, Adreno 640

8-ядерный Qualcomm Snapdragon 855, 2,84 ГГц, Adreno 640 Камера Сенсоры 48+12+5 Мп (основная), 32 Мп (фронтальная)

Операционная система Android 10, One UI 2.0

Android 10, One UI 2.0 Цвет корпусаЧерный, синий, белый

Фото Samsung Galaxy S10 Lite

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Особенности Note 10 Lite

Смартфон Note 10 Lite оказался ближе к прошлогоднему Note 10 – технические характеристики те же, разница лишь в конфигурации тыльной камеры: основная линза с тремя сенсорами всего на 12 Мп вместо 48 Мп. Стиль S Pen также оставили без изменений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дисплей 6,7", 2400×1080, Super AMOLED

6,7", 2400×1080, Super AMOLED Память 6/8 ГБ оперативной, 128 ГБ постоянной

Батарея 4500 мАг, быстрая зарядка

4500 мАг, быстрая зарядка Связь USB Type-C, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, LTE, Dual SIM, NFC

Процессор 8-ядерный Exynos 9810, 1,7 ГГц, Mali-G72 MP18

8-ядерный Exynos 9810, 1,7 ГГц, Mali-G72 MP18 Камера Три сенсора по 12 Мп (основная), 32 Мп (фронтальная)

Три сенсора по 12 Мп (основная), 32 Мп (фронтальная) Операционная система Android 10, One UI 2.0

Цвет корпусаЧерный, красный, белый

Фото Samsung Note 10 Lite

Дизайн обоих смартфонов похож: задняя стеклянная поверхность с квадратным блоком в углу для тройных камер и вспышки, а спереди – панель экрана с отверстием по центру верхней части для фронтальной камеры.

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Дата продажи и цена

Samsung Galaxy S10 Lite и Note 10 Lite поступят в продажу в середине января 2020 года. Приблизительная стоимость смартфонов – 17 100 гривен за Galaxy S10 Lite и 15 200 гривен для Note 10 Lite.

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