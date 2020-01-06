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Samsung показала Lite версии смартфонов Galaxy S10 и Note 10: характеристики и цена

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Samsung Galaxy S10 Lite и Note 10 Lite / Фото из открытых источников

Корейская компания представила наконец облегченные версии топовых смартфонов прошлого года. В течение последних недель об этих смартфонах ходила масса слухов и утечек. Компания утверждает, что по доступной цене устройства действительно предлагают функции флагманов.

Особенности Galaxy S10 Lite

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По сравнению с Galaxy S10, облегченная версия смартфона получила больший экран, однако его разрешение снизилось. Другие параметры смартфона остались прежними. В новой модели не будет беспроводной зарядки и защиты от влаги, пишет New Atlas.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  • Дисплей6,7", 2400×1080, Super AMOLED
     
  • Память6/8 ГБ оперативной, 128 ГБ постоянной
     
  • Батарея4500 мАг, быстрая зарядка
  • СвязьUSB Type-C, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, LTE, Dual SIM, NFC
  • Процессор8-ядерный Qualcomm Snapdragon 855, 2,84 ГГц, Adreno 640
  • КамераСенсоры 48+12+5 Мп (основная), 32 Мп (фронтальная)
  • Операционная системаAndroid 10, One UI 2.0
  • Цвет корпусаЧерный, синий, белый

Фото Samsung Galaxy S10 Lite

 

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Особенности Note 10 Lite

Смартфон Note 10 Lite оказался ближе к прошлогоднему Note 10 – технические характеристики те же, разница лишь в конфигурации тыльной камеры: основная линза с тремя сенсорами всего на 12 Мп вместо 48 Мп. Стиль S Pen также оставили без изменений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  • Дисплей6,7", 2400×1080, Super AMOLED
  • Память6/8 ГБ оперативной, 128 ГБ постоянной
  • Батарея4500 мАг, быстрая зарядка
  • СвязьUSB Type-C, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, LTE, Dual SIM, NFC
  • Процессор8-ядерный Exynos 9810, 1,7 ГГц, Mali-G72 MP18
  • КамераТри сенсора по 12 Мп (основная), 32 Мп (фронтальная)
  • Операционная системаAndroid 10, One UI 2.0
  • Цвет корпусаЧерный, красный, белый

Фото Samsung Note 10 Lite

Дизайн обоих смартфонов похож: задняя стеклянная поверхность с квадратным блоком в углу для тройных камер и вспышки, а спереди – панель экрана с отверстием по центру верхней части для фронтальной камеры.

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Дата продажи и цена

Samsung Galaxy S10 Lite и Note 10 Lite поступят в продажу в середине января 2020 года. Приблизительная стоимость смартфонов – 17 100 гривен за Galaxy S10 Lite и 15 200 гривен для Note 10 Lite.

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Автор: Михаил Года
Теги: Новости Техно Техно Смартфоны Samsung
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