Samsung показала сферического робота-компаньона для дома – Ballie: видео
Компания Samsung представила на выставке CES 2020 в Лас Вегасе необычного робота под названием Ballie, который предназначен для помощи в доме.
Творение Samsung напоминает андроида BB8 со Star Wars. Компания утверждает, что Ballie – это робот-компаньон, разработанный для индивидуальной помощи в доме. Он способен вас понять и определить ваши потребности благодаря своим функциям на базе искусственного интеллекта, сообщает Gizmoshina.
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Сферический робот может легко перемещаться по дому за своим "хозяином", следить за ним с помощью бортовой камеры и "общаться" с ним с помощью звуковых и световых сигналов.
Демонстрационное видео, которое показывает, на что способен робот Ballie:
Цена и дата выхода
Ballie все еще находится на стадии разработки, а представлено устройство пока только как концепт. Именно поэтому никакой информации относительно цены и даты выхода гаджета пока нет.
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