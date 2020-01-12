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Samsung показала сферического робота-компаньона для дома – Ballie: видео

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Робот-компаньон Ballie / Samsung

Компания Samsung представила на выставке CES 2020 в Лас Вегасе необычного робота под названием Ballie, который предназначен для помощи в доме.

Творение Samsung напоминает андроида BB8 со Star Wars. Компания утверждает, что Ballie – это робот-компаньон, разработанный для индивидуальной помощи в доме. Он способен вас понять и определить ваши потребности благодаря своим функциям на базе искусственного интеллекта, сообщает Gizmoshina.

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Сферический робот может легко перемещаться по дому за своим "хозяином", следить за ним с помощью бортовой камеры и "общаться" с ним с помощью звуковых и световых сигналов.

Демонстрационное видео, которое показывает, на что способен робот Ballie:

Цена и дата выхода

Ballie все еще находится на стадии разработки, а представлено устройство пока только как концепт. Именно поэтому никакой информации относительно цены и даты выхода гаджета пока нет.

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Автор: Михаил Года
Теги: Гаджеты Новости Техно Концепт Samsung Техно
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