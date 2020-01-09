Samsung покажет на CES 2020 смартфон-слайдер с гибким дисплеем

Корейская компания Samsung открыла на CES 2020 в Лас-Вегасе частный стенд для демонстрации нового смартфона с выдвижным дисплеем. Ранее компания патентовала несколько версий такого устройства: в одной из них дисплей разворачивается в длину, в другой – в ширину.

Особенности устройств Samsung

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Несмотря на то, что версий таких гаджетов несколько, их объединяет то, что в обычном состоянии матрица свернута внутри корпуса смартфона. Рендеры запатентованных устройств предоставлены сайтом LetsGoDigital.



Samsung может показать одно из таких устройств на CES 2020

В то же время, когда Samsung начнет выпускать подобные слайд-панели в коммерческом варианте неизвестно.



Оба концепта получили гибкие дисплеи, которые сворачиваются в корпусе смартфона

Ожидается, что в начале февраля Samsung представит новую версию складываемого смартфона Galaxy Fold, который оснастят дисплеем с гибким стеклом Ultra Thin Glass толщиной менее 100 мкм. ConceptCreator подготовил концепт устройства.

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