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Samsung покажет на CES 2020 смартфон-слайдер с гибким дисплеем

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Samsung готовит ряд гаджетов с гибкими дисплеями / LetsGoDigital

Корейская компания Samsung открыла на CES 2020 в Лас-Вегасе частный стенд для демонстрации нового смартфона с выдвижным дисплеем. Ранее компания патентовала несколько версий такого устройства: в одной из них дисплей разворачивается в длину, в другой – в ширину.

Особенности устройств Samsung

Интересно: Samsung запатентовала первый гибкий телевизор: его покажут уже совсем скоро

Несмотря на то, что версий таких гаджетов несколько, их объединяет то, что в обычном состоянии матрица свернута внутри корпуса смартфона. Рендеры запатентованных устройств предоставлены сайтом LetsGoDigital.


Samsung может показать одно из таких устройств на CES 2020

В то же время, когда Samsung начнет выпускать подобные слайд-панели в коммерческом варианте неизвестно.


Оба концепта получили гибкие дисплеи, которые сворачиваются в корпусе смартфона

Ожидается, что в начале февраля Samsung представит новую версию складываемого смартфона Galaxy Fold, который оснастят дисплеем с гибким стеклом Ultra Thin Glass толщиной менее 100 мкм. ConceptCreator подготовил концепт устройства.

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Автор: Михаил Года
Теги: Техно Новости Техно Смартфоны Samsung
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