Samsung построит во Вьетнаме исследовательский центр ценой в 220 миллионов долларов

Компания Samsung Electronics начала строительство во Вьетнаме центра научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Он станет крупнейшим в своем роде центром в Юго-Восточной Азии.

Церемония начала строительства, запланированная на минувшую субботу, 29 февраля, была отменена из-за вспышки коронавируса Covid-19 и связанных с ним ограничений на перемещение. Как раз в этот день Вьетнам приостановил безвизовый режим для южнокорейцев на фоне опасений по поводу распространения вируса, сообщает sammobile.

Интересно: Samsung планирует сделать Android похожим на Windows

Детали

Строительство центра в Ханое будет завершено к концу 2022 года. Планируется, что он расширит исследовательский потенциал компании в таких областях, как искусственный интеллект, интернет вещей, большие данные и 5G. Его штат составит от 2200 до 3000 человек.



Новый центр расширит исследовательский потенциал Samsung

Самсунг является крупнейшим иностранным инвестором во Вьетнаме с инвестициями на общую сумму 17 миллиардов долларов. Экспорт смартфонов и запасных частей из Вьетнама, в основном произведенных на предприятиях Samsung Electronics, в прошлом году составил 51,38 миллиардов долларов.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно