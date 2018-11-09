Samsung представил новый смартфон – "жабку" W2019: чем поразит флагман

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"Жабка" Samsung W2019: что ожидать от новинки
"Жабка" Samsung W2019: что ожидать от новинки / Gizmochina

В Китае состоялась официальная презентация флагмана от компании Samsung – раскладного телефона W2019. Если сравнивать с его предшественником W2018, то новинка получила гораздо лучшие характеристики, двойную камеру и сканер отпечатков пальцев на боковой панели.

Смартфон, в частности, имеет два Super AMOLED-дисплея, которые покрыты защитным стеклом Corning Gorilla Glass, – оба на 4,2 дюйма с разрешением Full HD, пишет Gizmochina.

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На боковой стороне устройства разместили сканер отпечатков пальцев и кнопку для запуска голосового ассистента Bixby. А когда открываешь "лягушку", то можно увидеть цифровую клавиатуру.

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Samsung W2019 имеет два Super AMOLED-дисплея с разрешением Full HD

Размеры же смартфона составляют 132,9 x 63,4 x 17,3 миллиметра и весит он 257 граммов.

Смартфон оснащен топовым восьмиядерным процессором Snapdragon 845. В новинке также установлен аккумулятор на 3070 мАч, благодаря которому W2019 в режиме ожидания будет работать 85 часов и около 28 часов – в режиме разговора.

Есть здесь и 6 ГБ оперативной памяти и на выбор две модификации встроенного накопителя: 128 ГБ или 256 ГБ. Вдобавок к этому, присутствует слот для карты памяти microSD.

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Кроме того, новинка получила двойную камеру на 12 Мп. Первый модуль – основной с переменной диафрагмой от f/1.5-f/2.4 и поддержкой OIS. Второй модуль – телеобъектив с двухкратным оптическим зумом и светосилой f/2.4. Также телефон поддерживает съемку с эффектом замедленного движения в сверхвысоком качестве.

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У Смартфона двойная камера на 12 Мп

Работает смартфон на Android 8.1 Oreo с оболочкой Samsung Experience UI. Из особенностей, можно отметить наличие двух sim-карт, NFC, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac, NFС и Bluetooth. А вот разъема для наушников нет.

Выйдет смартфон в двух цветах – розово-золотом и платиновом. Пока Samsung не сообщил его цену и не обнародовал старт продаж. Скорее всего, "лягушка" станет эксклюзивом для китайского оператора China Telecom , а ее цена составит от 1500 долларов (почти 42 тысячи гривен).

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W2019 будет доступен в двух цветах – розово-золотом и платиновом

К слову, недавно компания Samsung представила новый интерфейс для смартфонов под названием One UI. Эта новая оболочка должна заменить Samsung Experience.

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Теги: Техно Смартфоны Samsung Обзоры
Источник: Техно
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