Samsung представил самый большой в мире LED-экран для кинотеатров: где его можно увидеть

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Компания Samsung представила самый большой в мире LED-экран для кинотеатров Cinema Onyx
Компания Samsung представила самый большой в мире LED-экран для кинотеатров Cinema Onyx / Соцсети

Компания Samsung Electronics представила самый большой в мире светодиодный экран Onyx Cinema. Ширина его составляет 14 метров, также он поддерживает технологию 3D. Новая панель уже установлена в кинотеатре Capital в китайском Пекине и ожидается, что в ближайшее время ее можно будет увидеть в других уголках мира.

Как рассказали в компании, экран Onyx Cinema является важным шагом вперед для всей отрасли, поскольку открываются двери для нового поколения кинотеатров с новым стандартом качества изображения, передает 4pda.

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Так, уникальностью экрана в Capital является то, что он сочетает в себе возможность воспроизводить 4K, поддержку HDR и максимальный уровень яркости 88 fL, что почти в шесть раз превышает яркость стандартного проектора. Кроме того, Onyx поддерживает технологии 3D-Ready и Digital Cinema Initiatives.

Samsung, Onyx, кінотеатр, екран, LED
Ширина крупнейшего в мире LED-экрана Onyx Cinema составляет 14 метров

Заметим, что впервые дисплей серии Onyx корейцы представили в июле 2017 года и тогда его ширина составляла около 10 метров. Однако по причине высокого спроса на сверхбольшие экраны со стороны как потребителей, так и бизнеса, в Samsung решили увеличить размер нового Onyx до 14 метров.

Напомним, в конце августа Samsung Electronics заявила о выпуске первого в мире изогнутого монитора с QLED-матрицей и разъемом Thunderbolt 3. Новинка получила название Samsung CJ79.

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Теги: Техно Бытовая техника Китай Рекорды Samsung
Источник: Техно
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