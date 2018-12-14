Samsung представила 15-дюймовый ноутбук Notebook 9 Pen с цифровым пером

Компания Samsung представила еще одну модель ноутбука Notebook 9 Pen с диагональю 15 дюймов. Ранее была доступна только 13-дюймовая версия Notebook 9 Pen.

Об этом сообщает The Verge.

Кроме большего размера новинка имеет усовершенствованное цифровое перо S Pen. Как заверили разработчики, теперь устройство работает вдвое быстрее. Также в S Pen есть несколько версий сменных наконечников, что позволяет применять разные стили рисования. Доступна также специальная версия желтого корпуса S Pen к синему корпусу ноутбука Notebook 9 Pen.

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15-дюймовый Ноутбук 9 Pen работает на новейшем процессоре Intel 8-го поколения. Также устройство оснащено слотом для карты памяти microSD и комбинированным звуковым разъемом.

Ноутбук получил цифровое перо

Новинка поступит в продажу уже в следующем году. Точной даты, а также его стоимости пока не сообщают.

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