Samsung представила бюджетный смартфон Galaxy A10: характеристики и цена

Недавно в сети опубликовали официальные фото смартфона Samsung Galaxy A10 с экраном Infinity-V. А уже в четверг, 28 февраля, южнокорейская компания представила недорогой смартфон.

Дисплей. Как и предполагалось, дисплей Samsung Galaxy A10 имеет размер 6,2 с разрешением 1520×720 пикселей, что соответствует формату HD+. В небольшом вырезе в верхней части панели расположена 5-мегапиксельная камера с максимальной диафрагмой f/2,0.

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Характеристики. В смартфон установлен фирменный процессор Exynos 7884: он содержит два ядра ARM Cortex-A73 с тактовой частотой 1,35 ГГц и шесть ядер ARM Cortex-A53 с той же частотой. Объем оперативной памяти составляет 2 ГБ (а не 3 ГБ, как предполагалось ранее). Объем внутреннего хранилища Samsung Galaxy A10 составляет 32 ГБ, однако его можно расшить с помощью microSD-карты.



Samsung Galaxy A10 получил инновационный дисплей Infinity-V

За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 3400 мАч. На смартфоне Samsung Galaxy A10 используется операционная система Android 9.0 Pie с надстройкой Samsung One UI.

На задней части корпуса размещена одинарная 13-мегапиксельная камера с максимальной диафрагмой f/1,9. К слову, дактилоскопический сканер для снятия отпечатков пальцев Samsung Galaxy A10 не получил.



Samsung Galaxy A10 будет работать на операционной системе Android 9.0 Pie

Цена. Предусмотрено три варианта цветового исполнения Samsung Galaxy A10 – красный, синий и черный. Цену новинки установили на отметке 100 евро (около 3 100 гривен).

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