Samsung представила первые в мире UHD OLED дисплеи для ноутбуков

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Samsung представила первые в мире UHD OLED дисплеи для ноутбуков
Samsung представила первые в мире UHD OLED дисплеи для ноутбуков / Flipboard

Южнокорейская компания Samsung Display объявила о запуске серийного производства первого в мире OLED-дисплея с диагональю 15,6 дюйма и разрешением UHD (3840 x 2160 пикселей). Новинка предназначена для ноутбуков, а ее выпуск стартует уже в феврале.

Сначала панель планируют использовать в ноутбуках премиум-класса, которые выпускают ведущие производители, отмечает iXbt.com.

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К преимуществам панели производитель относит высокую контрастность и точность цветопередачи, поддержку HDR, очень широкую цветовую гамму и углы обзора.

Яркость панели может принимать значения в диапазоне 0,0005-600 кд/м2. В сравнении с обычными жидкокристаллическими экранами черный цвет выглядит в 200 раз темнее, а белый – в два раза ярче.

via GIPHY

Дисплей способен отобразить 34 миллиона цветов, что вдвое больше, чем у подобных ЖК-панелей. Это позволяет получать реалистичные изображения с цветами, соответствующими стандарту DCI-P3 (Digital Cinema Initiatives).

При этом разработчики ограничили излучение в синей части спектра, чтобы уменьшить потенциальный вред для глаз.

Пока не сообщается, кто из производителей первым выпустит ноутбук с новой панелью. Также неизвестно сколько будут стоить новинки с OLED-дисплеем.

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Теги: Техно Samsung Гаджеты ноутбук
Источник: Техно
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