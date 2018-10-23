Samsung представила ретро-ноутбук Notebook Flash: видео

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Новая линейка ретро-ноутбуков Samsung Notebook Flash
Новая линейка ретро-ноутбуков Samsung Notebook Flash / sammobile.com

Компания Samsung показала первый ноутбук из новой линейки Flash. Новинка создана в новом дизайне, который очень напоминает ретро-стиль.

Об этом сообщает Sammobile.

Ноутбук Samsung Notebook Flash получил 13,3-дюймовый дисплей с разрешением Full HD. Также известно, что новинка оснащена модулем Wi-Fi последнего поколения от Intel со скоростью передачи данных до 1.7 Гбит/с и сканером отпечатков пальцев. Остальные технические характеристики пока не сообщают.

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О дизайне новинки известно больше – так, ноутбук имеет клавиатуру с круглыми клавишами, как у старых печатных машинок. А поверхность ноутбука украшена звездами.

Эти модели поступят в продажу в Южной Корее по цене в 715 долларов (20 тысяч гривен). Поступит ли новинка и на другие рынки – пока неизвестно.

Линейка ноутбуков Samsung Notebook Flash: видео

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Теги: Техно Samsung ноутбук Гаджеты
Источник: Техно
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