Samsung представила самый тонкий модуль камеры: детали

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Samsung представила самый тонкий модуль камеры
Samsung представила самый тонкий модуль камеры / Фото из свободных источников

Компания Samsung представила компактный сенсор для мобильных камер. Новинка под названием ISOCELL Slim 3T2 стала миниатюрным датчиком с высоким разрешением и разработана специально для тонких безрамочных смартфонов.

Об этом сообщает 4PDA.

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Чтобы успешно разместить фронталки в вырезе или отверстии в экране, сенсор камеры смартфона не должен быть громоздким. 20-мегапиксельный ISOCELL Slim 3T2 упакован в плотный и миниатюрный модуль (5,1 миллиметра по диагонали), что позволяет ему избежать проблем с размещением даже в корпусе тончайших гаджетов.

Разработчики заявляют, что новинка с размером пикселя 0,8 мкм способна обеспечить превосходную детализацию изображения. Заявленная и высокая точность цветопередачи благодаря применению технологии Samsung ISOCELL Plus, что позволяет сенсору захватывать и поглощать больше света даже с пикселями субмикронного размера.

ISOCELL Slim 3T2
Samsung представила тонкий сенсор ISOCELL Slim 3T2

Другая технология под названием Samsung Tetracell объединяет четыре соседних пикселя в один, увеличивая светочувствительность матрицы и позволяя смартфону делать яркие и четкие снимки даже в условиях недостаточного освещения.

ISOCELL Slim 3T2 – это наш маленький и наиболее универсальный 20-мегапиксельный датчик изображения, который поможет производителям мобильных устройств не только достичь впечатляющих результатов при съемке, но и позволит экспериментировать с дизайном аппаратов,
– заявил глава подразделения по разработке и продвижению высокоинтегрированных чипов Джинхун Квон.

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Новый сенсор может использоваться и в качестве телеобъектива основной камеры, расположенной на задней панели смартфона. В этом случае новинка использует массив цветных фильтров вместо технологии Tetracell. Небольшие габариты также уменьшают высоту модуля камеры.


ISOCELL 3T2 можно будет использовать в безрамочных смартфонах

По сравнению с 13-мегапиксельным датчиком аналогичных размеров, 20-мегапиксельный ISOCELL 3T2 сохраняет более высокое (до 60%) разрешение при 10-кратном цифровом зуме.

Ожидается, что Samsung ISOCELL Slim 3T2 будет запущен в массовое производство уже в первом квартале 2019 года.

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Теги: Техно Гаджеты Samsung
Источник: Техно
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