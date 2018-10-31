Samsung представила сенсоры для мобильных камер на 48 и 32 мегапикселя

Компания Samsung Electronics представила новые сенсоры для мобильных камер. Производитель анонсировал 48-мегапиксельный сенсор ISOCELL Bright GM1 и 32-мегапиксельный ISOCELL Bright GD1. В их основе лежит анонсированная летом этого года технология изоляции пикселей ISOCELL Plus для повышения качества снимков.

Об этом сообщается на официальном сайте Samsung.

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Вице-президент по маркетингу System LSI в Samsung Electronics Бен Кей Хар подчеркнул, что спрос на ультракомпактные датчики изображения с высоким разрешением возрастает по мере того, как смартфоны развиваются, чтобы предоставить пользователям новые и более захватывающие впечатления от съемки.

С внедрением новейших сенсоров Samsung ISOCELL Bright GM1 и GD1 с размером пикселя 0,8 мкм мы намерены продолжить развивать инновации в технологии датчиков изображения,

- подчеркнул Хар.

При уменьшении размера пикселей новые датчики ISOCELL Bright дают производителям модулей камер больше свободы, позволяя создавать сенсоры меньшего размера или использовать больше пикселей в имеющихся габаритах.



Samsung представила сенсор для камеры на 48 и 32 мегапикселя

В GM1 и GD1 применяется технология ISOCELL Plus с изоляцией отдельных пикселей с помощью специального материала, что минимизирует отражения и оптические потери. Это обеспечивает более точную цветопередачу и улучшенную на 15% светочувствительность.

Кроме того, новые сенсоры GM1 и GD1 способны обеспечить светочувствительность, как у модулей с размером пикселя 1,6 мкм с разрешением 12 и 8 Мп соответственно. Достигается это путем объединения четырех соседних пикселей. Также поддерживается электронная стабилизация с использованием гироскопа.



Как работает технология ISOCELL

Samsung планирует начать выпуск сенсоров ISOCELL Bright GM1 и GD1 в четвертом квартале этого года.

Напомним, еще в июле компания Sony представила новый 48-мегапиксельный CMOS-сенсор, который получил название IMX586. Сотрудники компании убеждены, что новинка с рекордной для своих размеров разрешением сможет стать конкурентом для модулей зеркальных камер.

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