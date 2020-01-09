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Samsung представила свой город будущего: видео

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Samsung представила свой город будущего / Фото из открытых источников

С распространением 5G появляется все больше устройств, которые поддерживают подключение к сетям нового поколения. В теории, целые города станут единой экосистемой, где все связано между собой.

Своим видением умного города будущего на выставке CES 2020 поделилась и компания Samsung, сообщает Geeky Gadgets.

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Что известно о проекте

В рамках мероприятия южнокорейский гигант представил новую технологию V2X, работающую в паре с мобильными сетями пятого поколения. Идея заключается в том, чтобы водитель автомобиля всегда был осведомлен обо всем, что происходит в городе поблизости.

Демонстрация умного города от Samsung – смотрите видео

 

Представленный ролик демонстрирует несколько сценариев из реальной жизни.

  • Например, водитель заранее получает предупреждение, что по улице впереди едет скорая помощь или машина пожарных, поэтому ему следует уменьшить скорость.
  • Если же на пешеходный переход вышла беременная женщина, то система оповестит о необходимости быть более внимательным, а если она вдруг не успевает перейти дорогу, то светофор автоматически продлит время зеленого света для нее.
  • Аналогичным образом водитель получит сообщение, что вблизи дети играют возле дороги и нужно быть осторожнее.

Дата запуска проекта

Пока Samsung не готова рассказать, когда стоит ожидать появления подобных технологий в реальной жизни.

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Автор: Ева Шварц
Теги: Техно Искусственный интеллект Samsung
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