Samsung представила свой город будущего: видео

С распространением 5G появляется все больше устройств, которые поддерживают подключение к сетям нового поколения. В теории, целые города станут единой экосистемой, где все связано между собой.

Своим видением умного города будущего на выставке CES 2020 поделилась и компания Samsung, сообщает Geeky Gadgets.

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Что известно о проекте

В рамках мероприятия южнокорейский гигант представил новую технологию V2X, работающую в паре с мобильными сетями пятого поколения. Идея заключается в том, чтобы водитель автомобиля всегда был осведомлен обо всем, что происходит в городе поблизости.

Демонстрация умного города от Samsung – смотрите видео

Представленный ролик демонстрирует несколько сценариев из реальной жизни.

Например, водитель заранее получает предупреждение, что по улице впереди едет скорая помощь или машина пожарных, поэтому ему следует уменьшить скорость.

Если же на пешеходный переход вышла беременная женщина, то система оповестит о необходимости быть более внимательным, а если она вдруг не успевает перейти дорогу, то светофор автоматически продлит время зеленого света для нее.

Аналогичным образом водитель получит сообщение, что вблизи дети играют возле дороги и нужно быть осторожнее.

Дата запуска проекта

Пока Samsung не готова рассказать, когда стоит ожидать появления подобных технологий в реальной жизни.

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