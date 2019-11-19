Samsung представила свой второй гибкий смартфон W20 5G: фото и характеристики

Компания Samsung представила в Китае свой второй гибкий смартфон, который получил название W20 5G. Устройство выполнено в том же форм-факторе, что и Galaxy Fold, однако имеет внешние и технические различия с ранее представленной новинкой.

Дисплей и дизайн

Как и Samsung Galaxy Fold, новый W20 5G – это складной смартфон с изгибом по вертикали. Внешне у него 4,6-дюймовый дисплей с разрешением 1680х720 пикселей, а внутри расположился большой 7,3-дюймовый экран с разрешением 2152х1536 пикселей и поддержкой HDR10+.

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Samsung W20 5G не полностью копирует Galaxy Fold, как считалось до презентации. На представленных фото видно, что он имеет другой корпус с плоскими гранями вместо закругленных, как у предшественника. Отличить новинку также можно по белому цвету корпуса.



Samsung W20 5G



Samsung Galaxy Fold

Технические характеристики

Смартфон построен на базе 8-ядерного процессора Snapdragon 855 Plus с поддержкой сетей пятого поколения. В нем установлено 12 ГБ оперативной памяти, накопитель на 512 ГБ, аккумулятор емкостью 4235 мач.



Samsung W20 5G



Samsung Galaxy Fold

Основная камера представлена тремя модулями: обычным широкоугольным на 12 Мп, телефото на 12 Мп и ультраширококутним с разрешением 16 Мп.

Привилегии новых владельцев

Заметим, покупатели Samsung W20 5G получат набор VIP-услуг на 18 месяцев, включающий эксклюзивный тариф мобильной связи, доступ к высококвалифицированным частным врачам, поездки с повышенным комфортом и другие. Кроме того, в течение 12 месяцев с момента покупки пользователи могут рассчитывать на приоритетное обслуживание при обращении в сервисный центр.



Samsung W20 5G пока доступен только жителям Китая

Дата выхода и цена

Цена и сроки начала продаж новинки пока не объявлены. О доступности смартфона за пределами Китая также нет информации.

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