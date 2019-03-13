Samsung представит гибкий смартфон-браслет: детали

Ресурс Lets Go Digital поделился информацией о новом проекте смартфона Samsung с гибким дисплеем. Главная идея нового устройства – создать гибрид смартфона и браслета для того, чтобы носить его на руке.

Особенности. Как сообщается на официальном сайте Lets Go Digital, пользователи смогут придавать гаджету форму кольца, что позволит надевать его на руку.

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При необходимости владельцы смогут распрямить аппарат, трансформировав его в смартфон-моноблок с вытянутым дисплеем. Применение достаточно узкого экрана обеспечит возможность комфортного управления с помощью одной руки.

Некоторые характеристики. На основе патентной документации сотрудники Lets Go Digital создали качественные рендеры необычного сотового аппарата. Видно, что он оснащен дактилоскопическим сканером, встроенным под дисплей и двойной основной камерой.

В боковых частях корпуса можно заметить физические кнопки управления, снизу – порт USB. Над экраном располагаются "глазки" фронтальной камеры и датчиков.

Дата выхода. О сроках возможного появления коммерческой версии смартфона Samsung с описанной конструкцией пока, к сожалению, ничего не сообщается.

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